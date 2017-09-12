СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ПЕТРІВСЬКОГО РАЙОНУ у січні-березні 2019 року

Населення. На 1 березня 2019р. на території району проживало 23,2 тис. осіб. У січні–лютому 2019р. чисельність населення скоротилася на 72 особи.

Ринок праці. За даними обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець березня 2019р. становила 317 осіб.

Промисловість. У січні–березні 2019р. підприємствами району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 2,7 млн.грн. Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу становив 113 грн.

Головне управління статистики у Кіровоградській області