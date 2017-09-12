Мама – найпрекрасніше слово!

Мама – найпрекрасніше та найрідніше слово для кожної людини! З нагоди Дня матері (12 травня) Марина Лут і Максим Кривошея вітають свою маму Наталію Кривошею, донька Вікторія Улинець вітає маму Людмилу Стець.

Слова привітань для мами Наталії:

– Дорога мамо, вітаємо зі святом, з Днем матері! Бажаємо міцного здоров’я, довгих років життя, розуміння, любові, більше відпочинку, радості, адже ти на це заслуговуєш. Дякуємо за подароване життя, навчання, виховання, життєві уроки і цінні поради, за твою турботу, підтримку, любов. Ти –найрідніша, неповторна, найкраща! Любимо тебе!

Вітальні віршовані рядки для мами Людмили:

- З Днем матусі тебе я вітаю,

Найрідна моя на землі.

Щастя, благ та здоров’я бажаю,

Ти життя присвятила мені!

Буду теж я тебе захищати

Від життєвих турбот, негаразд.

Щоб була ти душею багата,

Щоб раділа зі мною кожен раз!

Будь красива, весела, щаслива,

Ти, матуся, в житті оберіг.

Хай прихильно складається доля,

Захищає твій янгол поріг!

На знімках: Валентина Вітренко, Марина Лут, Наталія Кривошея; Людмила Стець.