21 травня знаменна дата для нашої сім’ї, адже у цей день освятила землю своєю появою, найрідніша та найдобріша хранителька нашого домашнього вогнища– Людмила Григорівна Смолова

Дорога та рідненька наша матусю!

Як би жінки не засмучувалися, що з роками їх молодість йде, для нас ці роки є символом твого піклування та турботи. Твій День Народження – завжди буде найкращим і найголовнішим святом! Це той самий день, коли на світ з’явилася людина, без якої наше існування було б неможливе. І саме у цей день, дорога матусю, прийми від нас слова вдячності, любові і поваги! Нехай у твоїх очах ніколи не гасне усмішка! Хочемо подякувати тобі, мамо, що ти не тільки подарувала нам життя, але і навчила цінувати його, дивитися на світ відкрито і привітно, жити, радіти і ніколи не сумувати! Люба наша матусю! Ти для нас приклад справжньої жінки! Ми точно знаємо, що в будь-який час можемо прийти до тебе за порадою, ти вислухаєш, і відразу стане легше. Ти завжди нас розумієш, ти завжди нас підтримуєш, ти – найкраща подруга.

Бажаємо тобі міцного здоров’я, тому що все інше у тебе є: твій чоловік – це твоя опора та надійність; твої діти та онуки - це твоє щастя; багатство – твоя сім’я і близькі. Ми завжди будемо поруч, радуючи тебе, підтримуючи в усьому і любитимемо понад усе на світі! Сяй у своє свято та нехай у цей день, у тебе буде тільки гарний настрій, ароматні квіти і теплі слова!

З любов’ю донька Тетяна та син Анатолій зі своїми родинами