Літературний куточок

Пропонуємо вашій увазі віршовані рядки, присвячені приходу весни учнів 3-Б класу, класний керівник Тамара Капустинська.
Сон-трава
Десь в далекім лісі
У густій траві,
Ще й і на полісі,
Цих квіток розгіль.
Квіти ці чудесні
Пурпурно голубі,
Стебель в них мохнатий
Наче ворсовий.
Вони дуже гарні,
Але рідкісні,
Краще не зірви їх,
А збережи!
Цвітень
Пливе цвітень по землі
На барвистому човні.
І квітує все навколо:
Ліс, і поле, і діброва.
Валерія Педан
* * *
Сонце лагідно світило
На квітучий сад біля струмка,
Так ніжно пестило і гріло
Його, мов мама, малюка.
Владислава Басараб
* * *
Квітень
День у квітні сонячний і теплий.
Вже запахли квіти лугові,
Повіває вітерець веселий
І співають пташки у траві.
Тихо річка розливає води,
Лебеді хлюпочуться, пливуть.
Весняне відродження природи -
бджоли весело гудуть.
Богдан Приходков