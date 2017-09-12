Літературний куточок

Пропонуємо вашій увазі віршовані рядки, присвячені приходу весни учнів 3-Б класу, класний керівник Тамара Капустинська.

Сон-трава

Десь в далекім лісі

У густій траві,

Ще й і на полісі,

Цих квіток розгіль.

Квіти ці чудесні

Пурпурно голубі,

Стебель в них мохнатий

Наче ворсовий.

Вони дуже гарні,

Але рідкісні,

Краще не зірви їх,

А збережи!

Цвітень

Пливе цвітень по землі

На барвистому човні.

І квітує все навколо:

Ліс, і поле, і діброва.

Валерія Педан

* * *

Сонце лагідно світило

На квітучий сад біля струмка,

Так ніжно пестило і гріло

Його, мов мама, малюка.

Владислава Басараб

* * *

Квітень

День у квітні сонячний і теплий.

Вже запахли квіти лугові,

Повіває вітерець веселий

І співають пташки у траві.

Тихо річка розливає води,

Лебеді хлюпочуться, пливуть.

Весняне відродження природи -

бджоли весело гудуть.

Богдан Приходков