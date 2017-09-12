Літературний куточок

Випуск: № 20 (10090) П'ятниця, 17 травня 2019 року

Пропонуємо вашій увазі віршовані рядки, присвячені приходу весни учнів 3-Б класу, класний керівник Тамара Капустинська.

Сон-трава

Десь в далекім лісі
У густій траві,
Ще й і на полісі,
Цих квіток розгіль.
Квіти ці чудесні
Пурпурно голубі,
Стебель в них мохнатий
Наче ворсовий.
Вони дуже гарні,
Але рідкісні,
Краще не зірви їх,
А збережи!

Цвітень

Пливе цвітень по землі
На барвистому човні.
І квітує все навколо:
Ліс, і поле, і діброва.

Валерія Педан

* * *

Сонце лагідно світило
На квітучий сад біля струмка,
Так ніжно пестило і гріло
Його, мов мама, малюка.

Владислава Басараб

* * *

Квітень

День у квітні сонячний і теплий.
Вже запахли квіти лугові,
Повіває вітерець веселий
І співають пташки у траві.
Тихо річка розливає води,
Лебеді хлюпочуться, пливуть.
Весняне відродження природи -
бджоли весело гудуть.

Богдан Приходков

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