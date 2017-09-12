Покликання

Молодіжне перехрестя

В минулому році ми знайомили читачів «Трудової слави» з ученицею Іскрівської ЗШ І-ІІІ ступенів Тетяною Єфімовою, яка здобула перемогу на конкурсі юних журналістів. І ось – новий здобуток цієї талановитої дівчинки. Втім, вона сама про це розповість.

Доброго часу доби! Погляньте у дзеркало. Кого ви бачите? Людину. А чого хоче ця людина? Чи розуміє, чого прагне досягнути в житті? Саме у прагненні чогось, на мою думку, і полягає успішність будь-якої справи.

Іще з дитячих років я хочу пов’язати своє життя з журналістикою. Любов до цього ремесла з’явилась завдяки моєму дідусю Сергію Дмитровичу Андрусенку.

У мене завжди виходило писати цікаві твори, робити вдалі фотознімки, але я ніколи не задумувалась, що це може стати в майбутньому моєю дорогою життя. І ось третій рік поспіль я роблю сміливі кроки по цьому шляху в обласному конкурсі “Шкільна журналістика”, який організовує кафедра журналістики, видавничої справи та редагування Центральноукраїнського державного педагогічного університету. В цьому році була тема особливої уваги : “Роль активної молоді у житті громади”. Я вирішила взяти участь у двох номінаціях: “Фотожурналіст” та “Майбутній журналіст”. На номінацію “Фотожурналіст” я надіслала три фотознімки, які показують всю мальовничість мого рідного села Іскрівка. А у номінації “Майбутній журналіст” я вирішила розповісти про Кіровоградський обласний парламент дітей, про його діяльність і не тільки.... І взяла участь недаремно, бо в обох номінаціях здобула перші місця. Тож - до вашої уваги конкурсні матеріали.

Номінація “Фотожурналіст”:

Я захоплююся мистецтвом фотографії і намагаюсь створювати креативні та захоплюючі знімки. Тому пропоную вам переглянути ці три фотографії, які зачарують з першого погляду.

Дорога буває різною: довгою і навіть короткою. Але дорога додому не вимірюється... На першій фотографії зображена дорога, яку оточила зелена «громада». Зелений колір заспокоює, але вдома набагато спокійніше, бо поряд рідні люди…

На другій фотографії зображений осінній ранок у селі. Дерева закутані в бороду сивого дідуся-туману, комашки й пташки сплять.. Але телятко вже на пасовищі, ласує смачною травицею, яка ще трішки вкрита інеєм. На вулиці віє легкою прохолодою, яка переплітається з чарівним ароматом хризантем... І ось новий день вже почався…

Хто сказав, що павукоподібні – це завжди огидно? Напевно, вони просто не бачили це фото. На третій фотографії зображена рожева квітка, яку обіймає своїм промінням, сонечко. Але маленькому павучку теж кортить «обіймашок» з сонцем. Сидячи на квітці, павучок мріяв, щоб сонечко завжди так обіймало його. Бо для щастя павучку багато не треба…

(На жаль у чорно-білому – газетному варіанті фото павучок на квітці майже непомітний – ред.).

Номінація “Майбутній журналіст”:

#ОПД_family

Сучасний світ потребує лідерів нового формату. Людей, які компетентні, відповідальні, здатні мислити неординарно. Проблема виховання молодих лідерів – це проблема підготовки людини майбутнього, людини, яка відповідатиме вимогам нової ери.

Кіровоградський обласний парламент дітей – надихаючий приклад учнівського самоврядування, який виховує компетентну та ініціативну молодь, яка здатна змінити майбутнє, навіть без використання машини часу. Кіровоградський обласний парламент дітей - це орган дитячого самоврядування, що об’єднав разом усі райони та міста Кіровоградської області. Вже сімнадцять років поспіль діяльність Кіровоградського обласного парламенту дітей є демонстрацією активної громадської позиції молодого покоління. Залучення учнівської молоді до роботи в органах дитячого самоврядування дає змогу оволодіти не тільки певними знаннями, вміннями та навичками, але й надає можливість проявити себе активними у демократичних процесах, що відбуваються в нашій країні.

Хто виховує таку ініціативну молодь в нашому обласному парламенті дітей? Звісно, що Лариса Миколаївна Кордонська —мама нашого #ОПД_family. Чудова та компетентна жінка, яка знає, як підібрати підхід до кожної дитини, навчає процесам децентралізації, молодіжній партисипації й не тільки.

На сесіях обласного парламенту дітей збираються близько ста талановитих та соціально активних підлітків, що мають багато гарних ідей та проектів, які вони можуть ініціювати та втілити в життя. Юні парламентарі — це, перш за все, активісти своєї школи, громади, навіть країни. Попри свій досить юний вік, вже вміють співпрацювати з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування різних рівнів. Традиційно, на кожній сесії депутати здобувають нові знання: мистецтво дебатів, якому навчає Парламент дітей та молоді Новоукраїнської об’єднаної територіальної громади; вчаться створювати проекти, планувати повсякденне життя, розробляти стратегії та комунікувати за допомогою ігрофікаційних воркшопів, які проводяться майстрами гри з Регіональної мережі Кропивницького «Світ громад» (ігрофікатори - експерти з «Агенції сталого розвитку «Хмарочос»).

Депутати КОПД не лише вміють приймати рішення, писати проекти й навчатись, а й чудово відпочивають на Лідерських вечірках, які завжди проводяться на високому рівні. Наступного робочого дня парламентарі працюють у семи комісіях та планують роботу на черговий міжсесійний період. Саме завдяки напрацюванням в комісіях, ми робимо життя у своїх районах та містах кращим.

Участь дітей та молоді в учнівському самоврядуванні – важливий шлях і умова залучення учнівської молоді до суттєвих змін , що відбуваються у нашому суспільстві. Бажання, мотивація, ідеї та думки — це суть діяльності Кіровоградського обласного парламенту дітей . Саме тут у кожного юного депутата відкриваються особистісні переконання, спрямованні на активну участь у громадському житті. Тут росте молодь, яка має організаторські здібності, усвідомлює себе потенційним лідером, має бажання використовувати свою енергію та здібності заради інших.

Тут ти відчуваєш себе, як риба у воді, тут знаходиш справжніх друзів, однодумців, які підтримають тебе в твоєму рішенні, завжди допомагають й довіряють один одному. Хіба це не є ознаками сім’ї? Є. Бо #ОПД_family - це більше, аніж дружба, більше, аніж любов. #ОПД_family — це те, що гарантовано буде жити в серці кожного юного депутата завжди.