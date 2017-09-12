Видатні українські жінки

У більшості народів світу, не зважаючи на ідеали демократії, у відповідності з якими всі люди, незалежно від статі, раси, віросповідання, є рівними, панує патріархальна модель організації суспільства, а в деяких релігіях жінка взагалі вважається істотою нижчого рівня, нечистим створінням. Разом з тим, ще й досі існують народи з матріархальним устроєм.

Та насправді жінки завжди, в усі часи, відігравали значну роль в світовій історії та історії окремих країн. Історики кажуть, що чимало воєн сталося саме з-за жінок, не раз і жінки ставали воїнами, практично всі народи світу мають своїх жінок-святих, жінок – національних героїнь.

Багата видатними жінками і українська нація. Своєю багатогранною діяльністю вони вплинули на розвиток і становлення української держави, внесли вагомий вклад в культуру, мистецтво, освіту, спорт, науку, літературу та багато інших сфер життя України. А також протягом усієї багатовікової історії щиро вболівали за свою країну та її соціально-економічний розвиток. Тож пропонуємо вам «Топ – 15» найвидатніших українок.

Княгиня Ольга — видатна історична постать, одна із золотих сторінок нашої багатовікової історії. Вона була дружиною князя Ігоря і матір’ю Святослава Хороброго. Ця мудра, сильна, харизматична жінка на цілих 17 років стала правителем Київської Русі — однієї з наймогутніших держав того часу.

Ліна Костенко — видатна сучасна українська письменниця, поетеса, почесний професор Києво-Могилянської академії, почесний доктор Львівського та Чернівецького університетів. Ліна Костенко є лауреатом Шевченківської премії, премії Антоновичів, премії Петрарки, Міжнародної літературно-мистецької премії ім. Олени Теліги. Вона нагороджена Почесною відзнакою Президента України і Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Анна Ярославна, або Анна Київська — донька Великого князя Київського Ярослава Мудрого та його другої дружини — дочки короля Шотландії і Швеції Інгігерди. Анна стала королевою Франції, вона була другою дружиною французького короля Генріха I Капета, матір’ю майбутнього короля Філіпа І і прабабцею майже 30 французьких королів! Ми всі пам’ятаємо недавній досить скандальний випадок, коли «цар всєя Россіі» Володимир Путін, під час візиту до Франції назвав Анну росіянкою. Та невдовзі Президент Французької Республіки Ф.Макрон в одному з офіційних виступів сказав, що французи пам’ятають – королева Анна була українкою.

Роксолана або Хюррем Султан — видатна постать історичної доби ХІV століття. Ця легендарна жінка стала великою Роксоланою, що в перекладі з турецької означає «жінка з Русі» і запам’яталась в історії, як найяскравіша правителька Османської імперії, яка змогла повернути хід історії так, як потрібно було їй.

Анастасія Лісовська, Рушен, Роксоляна або Роксолана, Хасекі, Хуррем Султан – ось той перелік імен, якими називали українку під час її нелегкого життя. У Туреччині вона знана як Хуррем Султан, що означає Радісна султанша. В Україні вона відома під ім’ям Роксолани, що вказувало на етнічну приналежність, це наймення європейські посли в Туреччині вживали у своїх доповідях та мемуарах.

Леся Українка — видатна українська письменниця, поетеса, перекладач і культурна діячка. Багато її творів визнані шедеврами світової літератури. Перший свій вірш вона написала у дев’ять років, останній – у 40. Всього Леся Українка написала біля 270 віршів, а ще – поеми і віршовані драматичні твори.

Соломія Крушельницька — легенда оперної сцени, Вагнерівська примадонна XX століття. Вона з тріумфом виступала на сценах багатьох оперних театрів світу, зокрема Кремони, Трієста, Одеси, Львова, Буенос-Айреса, Варшави, Петербурга, Парижа, Неаполя, Риму, Генуї, Мілану та інших. У 1904 році, на запрошення Дж. Пуччіні, виконала партію Батерфляй в його оновленій опері “Чіо-Чіо-сан” в театрі “Гранде” в Північній Італії. Після її блискучого виконання ця опера здобула всесвітнє визнання, а зворушений і вдячний Пуччіні надіслав Крушельницькій свій портрет із написом: “Найпрекраснішій і найчарівнішій Баттерфляй”. Співати з Соломією на одній сцені вважали за честь Енріко Карузо, Тітта Руффо, Федір Шаляпін.

Наталія Полонська-Василенко — одна з провідних представниць державницької школи в українській історіографії, авторка майже 200 наукових праць у царині історії Запоріжжя та Південної України. Її археографічні студії стали одним із джерел розвитку української історичної науки. Наталія Полонська-Василенко - Дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка, академік Української Вільної Академії наук та Міжнародної Академії наук у Парижі, Професор Українського вільного університету у Празі та Мюнхені.

Ада Роговцева — відома українська акторка театру та кіно, Народна артистка України, професор Національного університету культури, Герой України. Ада Миколаївна – лауреат численних премій, володар багатьох звань, орденів і нагород. Вона зіграла дуже багато визначних ролей у театрі і кіно, її внесок в українську культуру величезний. Вона і сьогодні продовжує нас дивувати своїм талантом, акторка часто з’являється на телеекранах у сучасних кінострічках та різноманітних проектах.

Яна Клочкова — українська плавчиня, Герой України, володар орденів «За заслуги» III ступеня, «Княгині Ольги» I ступеня та ордена «Золота Зірка». Яна здобула найбільше золотих медалей у складі збірної України — вона ставала олімпійською чемпіонкою 4 рази, за що її прозвали «золотою рибкою».

Марія Заньковецька — актриса і театральна діячка, провідна зірка українського театру кінця ХІХ - початку ХХ століть. Вона увійшла в історію театру як видатна українська трагедійна актриса, що в створюваних сценічних образах уособлювала символ української жінки.

Євгенія Мірошниченко — відома українська оперна співачка, педагог, професор. Талановита українка з лірико-колоратурним сопрано була солісткою Київського театру опери та балету, виступала на багатьох світових сценах. Євгенія Семенівна за своє життя здобула всесвітнє визнання і отримала багато нагород, серед яких: звання Героя України, кавалер орденів Ярослава Мудрого, «За розбудову України», орденів «Слави на вірність Вітчизні», «Знак Пошани», «За досягнення в культурі», міжнародної нагороди — ордена св. Станіслава. Вона лауреат Державної премії України імені Т. Г. Шевченка, лауреат Міжнародного конкурсу вокалістів у Тулузі, володарка Почесного титулу «Зірка українського мистецтва» та інших.

Руслана Лижичко — українська співачка, піаністка, диригент, танцюристка, продюсер, громадська діячка. Народна артистка України, Почесна громадянка Львова. Неодноразово займала перші місця у багатьох конкурсах та фестивалях. Та найбільш відомою і гучною подією у кар’єрі Руслани стала участь і перемога у міжнародному співочому конкурсі «Євробачення-2004». Серед 36 країн, які брали участь, за результатами світового телефонного голосування в прямому ефірі Руслана посіла перше місце з 280 балами. Після перемоги на «Євробаченні» боксер Віталій Кличко вручав Руслані в Лас-Вегасі нагороду «World Music Awards» — «Всесвітню музичну нагороду» за найбільшу кількість проданих альбомів «Дикі танці» у світі.

Катерина Білокур — українська художниця, майстер народного декоративного живопису, представниця «наївного мистецтва». Талановита українка, яка дивовижною силою своєї фантазії передавала на полотні незвичайну красу, розмаїття квітів рідної землі. Якось на виставці у Парижі всесвітньо відомий митець Пабло Пікасо, побачивши полотна української художниці, був вражений талантом майстрині. “Якби у Франції була така жінка, ми б змусили весь світ говорити про неї”, — захоплено сказав художник.

Маруся Чурай — напівлегендарна українська народна співачка та поетеса часів Хмельниччини. Їй приписують авторство низки відомих у народі пісень: «Ой не ходи, Грицю», «Котилися вози з гори», «Засвіт встали козаченьки» та багатьох інших, що за кілька століть уже стали народними.

Джамала, або Сусана Алімівна Джамаладінова — українська співачка й акторка кримськотатарського та вірменського походження, народна артистка України, випускниця Національної музичної академії України. Виконує пісні у стилях джаз, соул, фанк, фолк, поп та електро, а також бере участь в оперних постановках і шоу. Перемогла на 8-му міжнародному конкурсі «Нова хвиля» в Юрмалі та 61-му пісенному конкурсі «Євробачення» в Стокгольмі. Здобула чотири статуетки української музичної премії «YUNA», дві премії «ELLE Style Award», а також премії «Людина року», «Best Fashion Awards», «Red Apple Awards», «Eurostory Awards», «Marcel Bezençon Award» і «Cosmopolitan Awards».

Підготував Анатолій РЯБОКОНЬ.