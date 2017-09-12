З днем народження, талановита дівчино!

Анастасія Лелеко – розумна, творча, креативна, обдарована дівчина! Вона постійна ведуча на конкурсах і святах, гарно тримається на сцені та має акторські здібності. Вміє чудово малювати, цей дар успаткувала від мами. Дівчина любить читати, саме тому була обрана як кращий читач року на Всеукраїнський конкурс «Книгоманія - 2019» від районної дитячої бібліотеки. Побачивши потенціал, бібліотекарі допомагали читачці підготуватися до всіх етапів конкурсу, налаштовували та підтримували. Анастасія впевнено виступала, завдяки тому, що прочитала багато книг і вміло їх декларувала потрапила до суперфіналу, де гідно представила наш район. Тож вітаємо Анастасію та бажаємо й надалі не втрачати інтересу до книг.

Анастасія Лелеко є однією з найактивніших вихованців гуртка журналістики та радіомовлення «Радіо-Імпульс». Вона гарно пише, має свою позицію та вміє аргументовано її довести. Бере учать у літературних конкурсах і отримує призові місця. Найвагомішим досягненням цього року є зайняте перше місце у конкурсі «Шкільна журналістика» в номінаціях «Тележурналістика» та «Майбутній журналіст». Тож вітаємо з перемогою та бажаємо постійно розвиватися. Твори Анастасії ви можете почути на районному радіо «Голос Петрівщини», дівчина читає, вкладаючи всю душу.

Активна, комунікабельна та щира, легко знаходить спільну мову з незнайомими людьми. Відкрита, життєрадісна та весела, завжди радо відгукується на прохання та старанно їх виконує.

14 травня Анастасія разом із сім’єю та друзями святкує свій день народження, тож побажаємо їй вірити у власні сили, відчувати підтримку з боку близьких і бути щасливою!

Оксана Ліщенюк