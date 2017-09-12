На Петрівщині вперше відбувся турнір з кіокушинкай карате

04 травня 2019 року в Петровому відбулася знаменна спортивна подія - турнір з кіуокушинкай карате «Petrove open 2019».

Клуб «Спарта-17» вже два роки успішно навчає юних петрівчан одному з видів східних єдиноборств – кіокушинкай карате. Це один із стилів карате до, ціла система всебічного виховання особистості, що формує характер, морально-вольові якості, дозволяє зміцнити здоров’я та дає можливість захистити себе і своїх близьких.

Керівники району Сергій Завалій і Тамара Сакара всіляко підтримують розвиток клубу «Спарта-17» на Петрівщині – з початку діяльності спортсменам було надано приміщення та придбано обладнання для тренувань тощо.

На сьогодні в клубі тренуються 105 дітей з Петрівського району, серед яких вже є досягнення, успіхи та перемоги. Займаються карате і 10 дорослих. Тренують спортсменів в Петровому тренери Андрій і Валентина Томаровщенко, в Новому Стародубі – Денис Павлюченко.

Турнір «Petrove open 2019» проводився у розділі «куміте» і в ньому взяли участь спортсмени не тільки з Петрівського району, а й гості з Олександрійського і Знам’янського.

На початку змагань від імені голови районної державної адміністрації Сергія Завалія та голови районної ради Тамари Сакари усіх присутніх з відкриттям турніру привітала завідувач сектору молоді та спорту райдержадміністрації Ірина Лугова.

Вона подякувала всім тренерам та особисто Андрію Томаровщенку, що очолює клуб «Спарта-17», за те, що віднедавна у юних петрівчан з’явилась нова і більш корисна альтернатива пасивним видам відпочинку, за виховання здорового підростаючого покоління та популяризацію спорту в районі. Ірина Іванівна побажала перемог спортсменам і запевнила, що і надалі клуб матиме підтримку з боку районної влади.

Загалом у змаганнях взяли участь 164 учасники із 12-х відділень клубу. Були представлені близько 40 різних вікових та вагових категорій, у кожній з яких визначилися свої призери. Наймолодшому учаснику було 4 роки, найстаршому – 17. Суддівські бригади були представлені 15 суддями, головним суддею змагань був президент клубу « Спарта-17» Сергій Слинько, 4 дан.

Для більшості спортсменів Петрівщини ці змагання були першими. Багато хто зайняв призові місця, декому пощастило трохи менше, але всі без винятку здобули безцінний досвід та навички.

Загалом петрівчани завоювали 15 золотих медалей, 31 срібну та 22 бронзових. Усі учасники були нагороджені грамотами та сувенірами.

А спеціальні призи від голови районної державної адміністрації Сергія Завалія та голови районної ради Тамара Сакари за кращу техніку отримав Олександр Рудський, за волю до перемоги –Анатолій Ланько та Костянтин Малихін.

Організатори висловили велику вдячність за постійну підтримку Клубу та допомогу в організації і проведенні змагань Сергію Володимировичу Завалію, Тамарі Вікторівні Сакарі, Григорію Леонідовичу Москальцю, Валентині Олексіівні Бойко, Аллі Степанівні Вєтровій, Ірині Іванівні Луговій, усім батькам та дітям, які допомагали підготувати цей захід.

За матеріалами прес-служби РДА