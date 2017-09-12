Від імені депутатського корпусу і всієї громади Петрівської селищної ради вітаю футболістів, тренерів, всіх працівників ФК «Інгулець», президента клубу Олександра Поворознюка з черговим успіхом – перемогою над столичною командою «Оболонь-Бровар». Цей матч, який став надзвичайно цікавим футбольним спектаклем, що тримав у напрузі всіх, хто за ним спостерігав, надовго запам’ятається вболівальникам неймовірною інтригою і феєричним фіналом. Адже наші футболісти створили справжнє диво, у останні хвилини поєдинку з надзвичайно сильною командою, яка претендує на призове місце в чемпіонаті України, вирвавши таку потрібну перемогу. Бажаю нашим улюбленцям подальших успіхів на футбольних аренах, вірю, що невдовзі здійсниться мрія Олександра Григоровича і всіх петрівчан – ми будемо спостерігати поєдинки створеного ним клубу з грандами вітчизняного і європейського футболу на «Інгулець-Арені». Віримо і знаємо, що мрії збуваються.

Світлана Тилик, Петрівський селищний голова.