ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ

Страховий стаж військовослужбовцям та поліцейським обчислюється за даними системи персоніфікованого обліку

Найбільш популярними серед населення послугами, які надаються на Веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України, є отримання довідки про загальний трудовий та страховий стаж та дані про нараховану заробітну плату, а також направлення звернення з будь-якого питання та отримання відповіді без відвідування Пенсійного фонду.

Найчастіше користувачі Веб-порталу електронних послуг звертаються за роз’ясненнями щодо обчислення страхового стажу за даними системи персоніфікованого обліку особам із числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової та альтернативної служби), особам рядового і начальницького складу.

Відповідно до частини 2 статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон) страховий стаж обчислюється відповідно до вимог цього Закону за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку – на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності цим Законом. Одним із джерел формування інформаційної бази системи персоніфікованого обліку є відомості, які надходять у складі звітності, що подається підприємствами, організаціями, установами, починаючи з 2000 року.

До червня 2016 року звітність щодо зазначеної категорії осіб подавалась за формою, яка не передбачала персоніфікованого відображення нарахованого грошового забезпечення у розрізі застрахованих осіб.

Починаючи з червня 2016 року, відомості про суми нарахованого грошового забезпечення у розрізі кожної застрахованої особи у складі звіту щодо сум нарахованого ЄСВ подаються установами, які нараховують та сплачують єдиний внесок за осіб із числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової та альтернативної служби), осіб рядового і начальницького складу (з дати набрання чинності наказу Міністерства фінансів України від 11.04.2016 № 441).

Статтею 24 Закону (у редакції, чинній з 11.10.2017) визначено, що у разі, якщо за період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутні відомості, необхідні для обчислення страхового стажу військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), поліцейським, особам рядового і начальницького складу відповідно до цього Закону, страховий стаж при призначенні пенсії буде обчислено на підставі довідки про проходження військової служби та про сплачені суми страхових внесків.

Олена ПАРХОМЕНКО, начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області