Відділ державної виконавчої служби повідомляє

21 січня 2019 року було підписано Меморандум про співробітництво між Державною службою зайнятості та Міністерством юстиції України, водночас підписано Меморандум про співробітництво між Державною службою України з питань праці та Міністерством юстиції України

Мета співпраці – сприяння зайнятості боржників з виплати аліментів та інших осіб, які мають майнові зобов’язання за рішенням суду, посилення контролю за офіційним оформленням трудових відносин, насамперед, особами, які мають майнові зобов’язання за рішенням суду, зокрема заборгованість зі сплати аліментів.

Після підписання Меморандуму зі службою зайнятості боржникам пропонують добровільне працевлаштування на вакантні посади, щоб вони отримували дохід і виконували свій обов’язок перед дітьми. У разі відмови – боржники будуть направлятися на оплачувані суспільно корисні роботи та погашати борги зі сплати аліментів.

Від боржника необхідне бажання працювати. Держа вна служба зайнятості має всі необхідні механізми, аби перекваліфікувати, навчити, підвищити кваліфікацію шукача роботи, якщо необхідно – провести профдіагностику. Державна служба зайнятості сьогодні докладає всіх зусиль, щоб громадяни, які з тих чи інших причин стали неплатниками аліментів, знайшли роботу.

Ірина Антоненко, начальник Петрівського РВДВС