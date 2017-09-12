На 92-у році життя зупинилося серце учасника бойових дій у Великій Вітчизняній війні Олексія Іоновича Мусіна.

Олексій Іонович прожив довге життя. З лютого 1945 року по грудень 1954-го проходив службу в Радянській Армії. В 1955 – 1961 роках працював теслею Кременчуцького будівельного загону, після чого, аж до виходу на пенсію в 1982 році, працював на Балахівському вуглерозрізі комбінату «Олександріявугілля», де пройшов шлях від робітника до бригадира бригади з обслуговування залізничних колій. Він відзначався працелюбством, чесністю, доброзичливістю, завжди користувався повагою серед товаришів по військовій службі і роботі.

Районна державна адміністрація, районна рада та районна організація ветеранів України висловлюють щире співчуття рідним і близьким покійного, пам’ять про якого назавжди збережеться в наших серцях.