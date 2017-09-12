З 2019 року в Україні з’явився новий вид соціальної допомоги для сімей з дітьми – «муніципальна няня»

Управління соціального захисту населення повідомляє

Послуга «муніципальна няня» доступна для сімей, у яких є діти до шести років.

Сім’я, яка бере участь в програмі, буде отримувати щомісячну компенсацію в розмірі 1626 гривень на відшкодування послуг няні. При цьому щомісячні виплати на дитину в розмірі 860 гривень протягом трьох декретних років скасовуватися не будуть.

Компенсація за няню буде виплачуватися незалежно від того, виходить молода мама на роботу, чи ж залишається в декретній відпустці.

Кошти будуть видаватися управлінням соціального захисту населення в кінці кожного місяця.

Як оформити послугу

Мама самостійно обирає няню і укладає з нею цивільно-правовий договір, який не вимагає нотаріального посвідчення. Потім мама повинна подати документи в управління соціального захисту населення для оформлення компенсації послуги «муніципальна няня».

Крім заяви про надання допомоги, потрібно буде додати копію договору з нянею, свідоцтво про народження дитини, копію сторінок паспорта мами, підтверджуючі документи про оплату послуги няні (виписка з банківського рахунку, розрахункова квитанція).

Вимоги до няні

Няня, яка хоче отримати офіційне працевлаштування в родині по догляду за дітьми, повинна оформити СПД (фізична особа-підприємець КВЕД 97.00, КВЕД 88.91 / юридична особа-підприємець КВЕД 78.20, КВЕД 85.10).

Також у неї повинен бути рахунок в банку, на який буде надходити її заробітна плата.

За більш детальнішою інформацією звертайтесь до уповноважених представників сільських, селищних рад за місцем проживання та до управління соціального захисту населення, що розташоване за адресою: смт Петрове вул. Центральна, 32, телефон «гарячої лінії» – (05237) 9-63-33

Валентина СИБІРА, начальник управління соціального захисту населення Петрівської РДА