Ветеранів-фронтовиків привітали зі святом Перемоги

День Перемоги - свято, у якому радість змішується із сумом та гіркотою. І скільки б часу не минуло, — так буде завжди: 9 Травня — це «свято зі сльозами на очах».

Друга світова війна залишила слід у житті практично кожної української родини. Ось чому День Перемоги був і залишається для нас не тільки великим святом, а й хорошим приводом сказати слова подяки тим, хто відстояв мир на рідній землі для майбутніх поколінь.

Як це не сумно, але серед нас залишилося дуже мало ветеранів. В Петрівському районі на сьогодні їх уже лише четверо: Павло Якович Стрілець – в селищі Петровому, Василь Олексійович Плюкало – в с.Луганці, Георгій Герасимович Максимов – в с.Червонокостянтинівці, Микола Кирилович Кульшенко – в с.Іскрівці. Зовсім недавно пішов у Вічність відомий в районі ветеран, житель Петрового Іван Павлович Заудальський.

Напередодні світлого свята Дня Перемоги, 08 травня 2019 року, перший заступник голови райдержадміністрації Тетяна Панета, голова районної ради ветеранів Олег Гіюк, військовий комісар Петрівського районного військового комісаріату Олег Откидач та заступник начальника управління соціального захисту населення Карен Караханян побували в гостях у ветеранів війни - учасників бойових дій та в родині покійного Івана Павловича Заудальського.

Гості від імені голови районної державної адміністрації Сергія Завалія, голови районної ради Тамари Сакари та від себе особисто щиро вітали ветеранів зі святом Перемоги, дякували за ратний подвиг у роки війни, вручили їм районні відзнаки та продуктові набори.

Попри хвороби і вік, пережиті важкі випробування у роки військової юності і післявоєнної відбудови, ветерани не втратили оптимізму. Вони, разом із членами своїх родин, чекали гостей, щиро дякували їм за увагу й турботу. А гості бажали їм головного – здоров’я і мирного неба над головою.

За матеріалами прес-служби РДА