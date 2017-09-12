Поразка, за яку не соромно

Дива, на яке сподівалися вболівальники «Інгульця», не сталося – володарем Кубку України, фінал якого пройшов на «Славутич-Арені» у Запоріжжі, став Донецький «Шахтар», зрівнявшись таким чином за кількістю футбольних нагород з Київським «Динамо». Ніхто не сумнівається, що ця перемога стане для гірників у нинішньому сезоні подвійною, бо лише один невеликий крок відділяє їх від того, щоб достроково стати ще й чемпіонами України.

Хоча «Шахтар» вперше переміг суперника у фіналі Кубку України з розгромним рахунком 4 : 0, та великою сенсацією це не стало, адже вперше в історії українського футболу фіналістом стала команда першого, а не вищого дивізіону – наш «Інгулець». Звичайно, в футболі буває всяке, тож головний тренер «Шахтаря» П.Фонсека казав перед матчем: «Нормально, що нашу команду вважають фаворитом, але потрібно максимально поважати суперника, який має достатню потужність, якщо вийшов у фінал».

Головний тренер «Інгульця» С.Лавриненко зауважив, що його команда відчуває позитивні емоції, оскільки зустріч у фіналі Кубку України з найсильнішою командою України, рівною за класом кращим командам Європи – це новий виклик і неоцінений досвід.

Президент ФК «Інгулець» О.Поворознюк, коментуючи матч, сказав: «Ми вже здійснили подвиг, вийшовши у фінал. Ми грали у футбол, намагалися грати достойно, але проти такої машини, як «Шахтар»… Це те саме, що «Запорожець» проти «Мерседеса». Тож нехай ті, хто насміхаються з нас за розгромну поразку, спробують повторити те, що зробили ми».

Підтвердженням слів Олександра Григоровича був хід поєдинку. Його початок був доволі напруженим, іноді навіть здавалося, що «Інгулець» зуміє створити певні проблеми супернику. Та невдовзі стало ясно, що футболісти «Шахтаря» явно вищі за класом, відповідають найвищим кондиціям світового рівня. Свідченням цього є хоча б те, що за Тете - автора двох перших голів, забитих у наші ворота на 28-й і 39-й хвилинах, «Шахтар» заплатив, як повідомив коментатор матчу, 15 мільйонів євро. Такого ж рівня і Жуніор Мораєс, який забив гол на 46-й – доданій до основного часу хвилині першого тайму і Манор Соломон, який поцілив у наші ворота на 64-й хвилині. Слід зазначити, що нашому голкіперу Антону Ситникову немає за що дорікати за пропущені м’ячі, бо вони стали результатом провалів захисту «Інгульця». Невдалих дій наших захисників було значно більше, але А.Ситников кілька разів рятував ворота у надзвичайно гострих ситуаціях. Втім, і захисників звинувачувати важко, адже проти них грали футболісти екстра-класу, які, ніде правди діти, переважають наших практично за усіма компонентами. Тож матч став, фактично, майстер-класом для нашої команди, показав – над чим слід працювати, щоб достойно виступати в Прем’єр-лізі українського футболу, про що всі ми мріємо і що, віримо, станеться.

Анатолій РЯБОКОНЬ.

На знімках: П Фонсека з Кубком України; О. Поворознюк: «За цей програш нам не соромно».

(Розширений репортаж про хід поєдинку читайте у наступному номері).