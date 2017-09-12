Петрівська районна громадсько-інформаційна газета «Трудова слава» повідомляє, що на період підготовки та проведення додаткових виборів депутатів сільських та селищних рад (місцевих виборів), які відбудуться 30 червня 2019 року, відповідно до Постанови Центральної виборчої комісії від 22 квітня 2019 року № 853, нами надаватимуться послуги з розміщення передвиборчої агітації та політичної реклами за такими розцінками:

8 грн. за 1 см2 друкованої площі на 1-й сторінці;

7 грн. за 1 см2 друкованої площі на 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 8-й сторінках.

Радіо «Голос Петрівщини»: 1 сек. ефірного часу – 1 грн.