Подарунки, які поліпшать наше життя

На Петрівщині з робочим візитом побував голова Кіровоградської обласної державної адміністрації

Надзвичайно приємними подіями позначився візит Сергія Кузьменка 14 травня 2019 року до Петрівського району.

Розпочався він з Петрівського НВО «ЗШ І – ІІІ ступенів – гімназія», де відбулося відкриття щойно збудованого мультифункціонального спортивного майданчика зі штучним покриттям. Будiвництво здiйснювало управлiння капiтального будiвництва облдержадміністрації за кошти державного i районного бюджетів – усього пiвтора мiльйона гривень.

У відкритті взяли участь голова райдержадміністрації Сергій Завалій, голова районної ради Тамара Сакара, перший заступник голови райдержадміністрації Тетяна Панета, начальник управління освіти, науки, молоді та спорту ОДА Володимир Таборанський, керівник апарату ОДА Віталій Линник, керівництво відділу освіти райдержадміністрації та навчального закладу, представники футбольного клубу «Інгулець».

Сергій Анатолійович, вітаючи школярів і всіх присутніх з цією подією, зазначив, що йому завжди приємно бувати в нашому районі, особливо з такого, як сьогодні, приводу.

- Це вже 4-й подібний майданчик на Петрівщині, а невдовзі їх стане ще на два більше, - їх отримає в подарунок молодь і всі небайдужі до спорту і здорового способу життя жителі Луганки і Козацького. Загалом же в області діє 30 майданчиків, що дає змогу активно займатися фізичною культурою багатьом людям, а також мати дві професійні футбольні команди, які є одними з кращих в Україні – ФК «Олександрія», який в нинішньому сезоні вже безперечно стане бронзовим призером чемпіонату України і здобуде право виступати в першості Ліги Європи і ФК «Інгулець» - фіналіст кубку України.

Нами вже багато зроблено задля поліпшення життя людей. Це і нові та відремонтовані ФАПи та лікарні, школи та дитсадки, і дороги, на яких розпочалися масштабні ремонтні роботи, і багато іншого. Наша мета – щоб в успішній країні жили успішні люди – сказав очільник області.

Присутніх привітали також директор навчального закладу Алла Вєтрова і мама двох юних футболістів Альона Жигунова, які висловили вдячність Сергію Кузьменку, Сергію Завалію, Тамарі Сакарі за чудовий подарунок.

Сергій Кузьменко і представники ФК «Інгулець» подарували юним петрівчанам м’ячі, а потім, як зазвичай на подібних заходах, очільник області випробував свою майстерність у володінні футбольним м’ячем.

Після цього Сергій Анатолійович, разом з керівництвом району, побував в центральній районній лікарні, де відбулося вручення нових автомобілів «Рено – Дастер» лікарським амбулаторіям Іскрівки та Луганки. Він зауважив, що успішно виконується обіцянка повністю відремонтувати приміщення ЦРЛ, ремонт вийшов вже на фінішну пряму. В області ведеться активна робота щодо ремонту та будівництва ФАПів та амбулаторій, на Петрівщині невдовзі стане на одну новозбудовану амбулаторію більше – її будівництво ведеться в Новому Стародубі. Лікарські амбулаторії області отримають 50 нових автомобілів, 112 амбулаторій будуть підключені до телемедицини, що дасть можливість оперативно отримувати консультації кращих спеціалістів обласних лікувальних закладів.

Голова облдержадміністрації зупинився на питанні децентралізації, яка дасть більше прав місцевим громадам, питаннях соціального захисту населення, будівництві доріг. Ремонтом і будівництвом доріг буде охоплена і Петрівщина, будуть ремонтуватися дороги в напрямку на Олександрію, Кропивницький, Луганку.

Сергій Кузьменко вручив ключі від автомобілів Іскрівському сільському голові Миколі Платошину і старшій медсестрі Іскрівської сільської амбулаторії Валентині Абиякій та Луганському сільському голові Роману Штурману і сімейному лікарю Луганської сільської амбулаторії Олегу Коріню.

Микола Платошин виступив зі словами подяки за турботу про сільську медицину, а також – за ефективну кадрову політику, завдяки чому Петрівський район невпинно розвивається.

Очільник області особисто випробував новий автомобіль, зауваживши, що автомобілі зручні і надійні, тож стануть вагомим фактором поліпшення якості медичних послуг та побував у хірургічному відділенні, де завершуються ремонтні роботи.

Анатолій РЯБОКОНЬ

На знімках: фото очільника області з медичними працівниками та сільськими головами; м’ячі – юним футболістам; загальне фото на спортивному майданчику.