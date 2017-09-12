Профілактиці нещасних випадків – особливу увагу!

Служба 101 інформує

14 лютого 2019 року на базі Петрівської ЗШ І філії КЗ «Петрівське НВО» в смт Петровому відбулася акція «Запобігти. Врятувати. Допомогти.»

В програму передбачених нею заходів входило:

- показові виступи рятувальників ДПРЧ – 32 У ДСНС України у Кіровоградській області;

- демонстрація можливостей аварійно-рятувального автомобіля;

- естафети дитячих команд, в ході яких були опрацьовані елементи злагоджених дій в ході надзвичайних ситуацій;

Переможці за підсумками змагань отримали цінні подарунки і, звичайно ж, найголовніше - ще раз пригадали правила поведінки під час можливого виникнення різних надзвичайних ситуацій.