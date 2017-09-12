День Святого Валентина – це свято для закоханих! Противники цього свята говорять, що кохати слід щодня. З цим ніхто не сперечається, але ж хіба погано, що зайвий раз ми огортаємо ці почуття символічною романтичністю, даруємо дорогій людині «валентинку», подарунки та висловлюємо свою щиру ніжність?

У соціальній мережі Фейсбук ми провели фотоконкурс «Закохані пари Петрівщини». Усі фото виявилися дуже красивими, але розподіл місць було здійснено за кількістю «лайків».

1. Сіроклин Вікторія і Юрій; 2. Назарчук Ірина та Єгор; 3. Бранець Дар’я і Роман; 4. Лисенко Юлія та Сергій; 5. Бабенко Марина та Сергiй; 5. Романько Петро і Тетяна; 6. Коваль Віталій і Ольга; 6. Крицькі Вікторія та Віталій.

Тож надаємо слово переможцям:

- Вітаю всіх з Днем закоханих! Дякую долі, що звела нас із чоловіком! Я його дуже сильно кохаю (Вікторія Сіроклин).

- 21 січня виповнилося 10 років, як ми зустрілися з Ромою. У той час я ще навчалась в інституті. Мій коханий проживав у Новоукраїнці. Між нами була відстань в 160 км, але все ж таки в 2015 році ми одружились і тепер уже виховуємо нашого синочка Максюшу! Вітаю свого чоловіка з Днем Святого Валентина та нашим ювілеєм (Дар’я Бранець).

- Привітала з святом закоханих віршованими рядками свого чоловіка Сергія:

З Днем Святого Валентина,

Мій коханий чоловік!

Люблю тебе я безмежно,

Хочу, щоб щастя тривало вічно!

Щоб ми один одним дорожили

І сто щасливих років прожили! (Юлія Лисенко).

- У День святого Валентина кожен хоче бути щасливим і відчувати себе бажаним і любимим. Але все залежить від нас самих, адже ми самі будуємо своє щастя. Давайте будемо щирими, відкритими, добрими один до одного. Давайте берегти і зберігати те найголовніше і святе почуття, ім’я якому -любов! Тож в цей День кохання вітаю свою половинку і бажаю завжди відчувати в душі пристрасть і чарівне почуття любові, яке буде робити тебе щасливим, змусить серце битися швидше, а очі – сяяти чудесним світлом! Пам’ятай: з тобою завжди поряд моя підтримка (Тетяна Романько).

- У 2019 році ми будемо святкувати двадцяту річницю шлюбу. Ростимо двох синочків – Василя, 15 років та Едуарда 9 років. Вони радують нас своїми досягненнями, бо ходять на футбол в спортивну школу « ОЛІМП», гарно навчаються і нагороджені Похвальними листами.

Ольга Коваль склала вітальний вірш для свого коханого чоловіка:

Мені не страшно в цьому світі,

Коли ти поряд – мій Віталик!

Ти став для мене амулетом,

Тож будь завжди зі мною.

І навіть коли похмуро на серці –

Один твій погляд принесе мені спокій.

У саме кохання відчинені дверці,

Але ж тільки – коли ти поруч.

Щиро вітаємо усіх петрівчан з Днем Святого Валентина, хай ваші серця будуть завжди сповнені коханням!

Підготувала Оксана Ліщенюк