З приводу смерті нашого дорогого чоловіка, батька, дідуся Миколи Петровича Мажари.
26. 07. 1936 - 8. 12. 2018 р.р. (на 83-му році життя)
Розпочав свою трудову діяльність Микола Петрович в колгоспі імені Петровського. Впродовж тривалого часу працював головою Богданівської сільської ради, а закінчив трудову діяльність на посаді начальника регіонального управління со-ціального захисту, віддавши цій роботі 22 роки. 8 грудня, на 83-му році життя, його серце зупинилося.
Печаль і смуток наш
Не вимовиш словами.
В серцях і в пам “яті –
Ти завжди будеш з нами.
Вічна тобі пам’ять і царство небесне!
Дружина, діти та онуки