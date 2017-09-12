З приводу смерті нашого дорогого чоловіка, батька, дідуся Миколи Петровича Мажари.

26. 07. 1936 - 8. 12. 2018 р.р. (на 83-му році життя)

Розпочав свою трудову діяльність Микола Петрович в колгоспі імені Петровського. Впродовж тривалого часу працював головою Богданівської сільської ради, а закінчив трудову діяльність на посаді начальника регіонального управління со-ціального захисту, віддавши цій роботі 22 роки. 8 грудня, на 83-му році життя, його серце зупинилося.

Печаль і смуток наш

Не вимовиш словами.

В серцях і в пам “яті –

Ти завжди будеш з нами.

Вічна тобі пам’ять і царство небесне!

Дружина, діти та онуки