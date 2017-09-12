Заробітна плата по Петрівському району за ІІІ квартал 2018 року

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована одному штатному працівнику Петрівського району, по підприємствах, установах, організаціях (юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за ІІІ квартал 2018р., порівняно з відповідним періодом 2017р., зросла на 36% і становила 7736 грн, що в 2,1 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Рівень заробітної плати по району перевищив середній показник по Кіровоградській області на 3,7%.

Головне управління статистики у Кіровоградській області