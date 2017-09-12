Дитяча школа ФК «Інгулець» запрошує на навчання майбутніх чемпіонів!

Якщо ви мрієте, щоб ваша дитина росла здоровою, витривалою та фізично міцною, якщо прагнете сформувати у неї відчуття здорового колективізму, якщо, зрештою, не заперечуєте, щоб футбол став для неї не просто розвагою, а вагомою частинкою життя – запрошуємо на навчання до дитячої футбольної школи, яка діє при ФК «Інгулець».

Про прядок зарахування до школи, а також про характер навчання та ведення тренувального процесу детальніше можна дізнатися у тренерів дитячих команд, зателефонувавши за номерами: 095-545-97-39, 096-644-83-20 (Андрій Валентинович), або 068-008-70-24 (Сергій Сергійович).

Наше кредо: бути кращими повсюди – у грі на полі і в житті!