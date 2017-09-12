Дорогі наші захисники, наші герої!

Щиро вітаю Вас із Днем захисника України – святом, що уособлює мужність і героїзм оборонців та визволителів рідної землі впродовж всієї багатовікової української історії.

Глибоко символічно, що свято відзначається у день Покрови Пресвятої Богородиці - покровительки і заступниці славного війська козацького та всього українського народу.

Сердечно бажаю вам міцного здоров’я і благополуччя, щастя і радості, розуміння і підтримки оточуючих, добра та наснаги на успішні починання на користь Вітчизні. Нехай єднає нас незгасне світло віри і допомагає високе покровительство Пресвятої Богородиці.

З повагою народний депутат Анатолій Кузьменко