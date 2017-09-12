Анекдоти про мисливців

Випуск: № 33 (10050) Четвер, 9 серпня 2018 року

Бездоганна логіка

Двоє мисливців пішли на вепра. Наступного дня один із них повертається, ледве пересуваючись, із тушею вепра на плечах. Побачивши, що його товариш відсутній, мешканці села запитують:
— Петре, а де Семен?
— Та йому стало зле, він упав, у двох кілометрах звідси валяється.
— Як, ти покинув Семена й потягнув вепра?!
— Ну, Семена ж ніхто не вкраде!

Добувач

Задоволений чоловік повертається з полювання. Жінка:

— Ну, як полювання?
— Клас! Їжаків цілу купу настріляв!
— Ти що, зовсім здурів? Навіщо вони потрібні!
— Ну як же. Тобі на комір, тещі на устілки.

Страшна людина

Мисливець повертається з полювання, на одному плечі качка, на іншому рушниця, сам увесь побитий до невпізнанності. Сусід його й запитує:
— Васю, ти звідки?
— З полювання.
— Качка дуже дика трапилась?
— Та ні, качка не дика, а от хазяїн таки дикуватий!

Приспав пильність

Мисливець показує трофеї на стінах.
Друг: — А це що за жах?
— Це голова тещі.
— А чому вона усміхається?
— Думала, що фотографую!

Павло Глазовий

Як Лякати Вовка

Електричкою мисливці їдуть на качок.
Скільки можна там почути всяких балачок!
Літній дядько молодому весело кива:
— Перевірим, як у тебе варить голова.
Йдеш ти полем без патронів, розстріляв усе.
А тобі назустріч вовка сатана несе.
Що ти зробиш?
— Заховаюсь в ямі, за кущем...
— Знайде, синку, й з’їсть негайно з шапкою й плащем.
Є одна мисливська хитрість, знай її і ти.
Не ховатись, а на вовка треба прямо йти.
Перед вовком сядь, роззуйся, і штани зніми,
І лупцюй по морді вовка мокрими штаньми.
Вовк штанів боїться мокрих більше, ніж вогню.
Це кажу я щиру правду, не якусь брехню.
Молодий йому не вірить, скоса погляда.
— Добре,— каже,— якщо буде поблизу вода.
Чи баюра, чи калюжа, чи який струмок...
А як ні, то що робити?
— Не журись, синок!
Доки будеш роззуватись та знімать штани,
Десять раз у тебе стануть мокрими вони.

SocButtons v1.5