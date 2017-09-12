Як відмити білі кросівки. Кілька порад щодо догляду

Корисні поради

Білі кросівки завжди виглядають помітно та ефектно. Але, на жаль, вже після декількох прогулянок вони набувають сірого відтінку, позбутися якого досить складно. Але немає нічого неможливого, практично з будь-якими забрудненнями можна впоратися своїми силами.

Прання кросівок з тканини

Впоратися із забрудненнями на взутті з тканини найпростіше. Таку пару слід попрати з використанням якісних миючих засобів. Зробити це можна вручну або випрати кросівки в пральній машині:

Запорука якісного ручного прання - вибір правильного порошку. Можна використовувати засіб з позначкою «для білого» або господарське мило. Кросівки слід протерти від сильних забруднень, витягти устілки і шнурки, їх перуть окремо. Замочити в мильній воді на півгодини. Після цього випрати, приділяючи увагу особливо забрудненим зонам. Можна використовувати зубну щітку для видалення стійких плям. Ретельно прополоскати, щоб уникнути появи мильних розводів.

Прати в пральній машині слід в режимі «для спортивного взуття». Якщо його немає, підійде і делікатний режим, але попередньо слід відключити віджимання і функцію сушки. Додаткове полоскання не завадить. Перед тим, як відправити улюблену пару в барабан, її необхідно помістити в мішок для прання. Максимальна підходяща температура — 40 °С. Устілки і шнурки краще випрати вручну окремо. У машині не можна прати взуття з крихкими елементами, пластиковими накладками і світловідбивачами. – Недороге взуття невідомого походження краще не піддавати такому випробуванню, замочування і легкого полоскання в мильному розчині буде цілком достатньо.

Чищення шкіряних кросівок

Шкіряне взуття білого кольору - це статусний і стильний аксесуар. Але воно досить швидко втрачає первісний блиск, особливо якщо експлуатується активно. Повернути колишню красу допоможуть наступні заходи:необхідно зняти шнурки і витягти устілки. Їх слід замочити і ретельно випрати вручну. Вологою ганчіркою видалити пил і великі забруднення. Намилити губку і м’яко пройтися по всій поверхні. Для чищення особливо забруднених зон можна використовувати стару зубну щітку. Після маніпуляцій обов’язково витерти кросівки насухо.Також можна використовувати пасту з молока і картопляного крохмалю (співвідношення 1: 1). Склад нанести на шкіру і видалити за допомогою м’якої тканини. – Чудово справляються з плямами засоби для чищення шкіряного взуття. Їх можна придбати у спеціалізованих магазинах. – Після чищення нанести крем для взуття (безбарвний) і відполірувати всі деталі. – Замочувати і прати взуття з натуральних матеріалів строго не рекомендується. Це призведе до спотворення кольору і огрубіння шкіри. Тільки дбайлива помірно волога чистка.

Видалення локальних забруднень

Якщо на білій поверхні з’явилися плями, не обов’язково повністю прати кросівки. Цілком можна обійтися локальним очищенням. Будь-який з засобів слід нанести на пляму, почистити матеріал за допомогою м’якої ганчірки або зубної щітки.

Справитися з плямами допоможуть:

Відбілюючі засоби.

На допомогу прийдуть засоби, в назві яких є напис «OXI». Вони активно борються із забрудненнями і освіжають колір.

Засоби для виведення плям.

Будь-які – від побутового Vanish до професійних дорогих засобів.

Зубна паста.

Головне, щоб вона була білого кольору без вкраплень.

Харчова сода з краплею лимонного соку.

Ця суміш допоможе забути про запитання, як відтерти плями з білих кросівок.

Перекис водню. 3-5% розчин не пошкодить матеріал, але допоможе впоратися з плямами. Перед використанням, дію будь-якого засобу варто перевірити на непримітному ділянці, наприклад, на внутрішній стороні язичка. Такий тест допоможе уникнути неприємних сюрпризів.

Видалення плям на підошві

Часто власників взуття засмучує поява різного роду забруднень на підошві. Темні плями і смуги здатні звести нанівець всю чарівність, і слід знати, як відмити білу підошву на кросівках. Позбутися від таких «міток» можна кількома способами: темні смуги можна видалити за допомогою канцелярського ластика. Досить м’яко потерти ним пляму. Відмінно видаляють темні смуги меламінові губки, їх можна придбати в господарському магазині. Мильна піна і зубна щітка – тандем, що дозволяє почистити підошву, не зачіпаючи верхню частину взуття. Повернути колір пожовклим підошві допоможе звичайний відбілювач або засіб для зняття лаку. Рідину слід нанести на ватний диск і легко потерти зони, що змінили відтінок. Зазвичай, однієї обробки досить. Тож, головне, видаляти плями відразу, не відкладаючи, і тоді улюблена пара прослужить дуже довго.