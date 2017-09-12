РІШЕННЯ про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на території Малинівської сільської ради на 2019 рік

Відеооб'яви в Петрове
Магазин «Все для пасіки»
- широкий вибір бджолоінвентаря
- закупка меду, воску, мерви, обмін на вощину
смт. Петрове, вул. Комінтерна, 8
050-673-62-03; 097-323-07-48.
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Професійне буріння свердловин
Якість.Гарантія.
097-44-73-232, 050-99-82-224. metgar.in.ua
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Гарантийная мастерская ремонтирует:
стиральные машины, холодильники, телевизоры,
компьютерную технику, кондиционеры и многое другое.
Пгт Петрово, ул. Каштановая,8.
Тел: 097-501-55-92.
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ГАРАЖІ МЕТАЛЕВІ, ТЕПЛИЦІ, АЛЬТАНКИ.
097-44-73-232, 050-99-82-224. metgar.in.ua.
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Куплю автомобіль в будь-якому стані
тел. 096-16-333-20
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Закупка МЕДА, ВОСКА, МЕРВЫ. Обмен ВОЩИНЫ. Продажа ВЕТПРЕПАРАТОВ и ПЧЕЛОИНВЕНТАРЯ.
Номера тел. для обьявления: 068-877-92-52; 095-453-22-60.