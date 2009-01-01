Феєрія кохання в Іскрівці

Феромони романтики і кохання витали 14 лютого в усіх приміщеннях Іскрівської ЗШ І-ІІІ ст., філії Ганнівської ЗШ І-ІІІ ст. Саме в цей лютневий день учителі й учні стали учасниками «Феєрії кохання» - свята усіх закоханих та щасливих.

Організаторами гарного настрою виступили восьмикласники та їх класний керівник Оксана Олександрівна Баранько.

«Скринька кохання» ще з самого вечора була переповнена «валентинками». А рано-вранці романтичні листівки вже шукали своїх адресатів. Учителі також отримали ліричні зізнання від вихованців.

Кожен учасник феєрії переконався в тому, що День закоханих – свято чудес, яскравих вражень і кохання.

Тетяна Біденко.

На знімках: кохання, щира дружба і взаємоповага - почуття, які роблять світ добрішим.