А третій гол не зарахували...

Спортивні новини

Поки що ігри останнього, 4-го туру чемпіонату України в Першій і Другій лігах, очевидно, слід вважати найекстремальнішими серед усіх інших, які довелося зіграти командам в поточному сезоні. І причиною цього стала неймовірно спекотна погода, яка цими днями дошкуляє мешканцям, практично, усіх регіонів України – від Сходу до Заходу й від Півночі до Півдня. І хоча матч «Інгульця» з «Черкаським Дніпром» був призначений на 19-ту годину, коли, здавалося б, температурний «пресинг» уже мав послабнути, однак свисток арбітра про початок матчу пролунав саме в той момент, коли стовпчик термометра ще перебував на відмітці 350 С. І все ж, за великим рахунком, така кліматична аномалія майже не позначилася на якості гри, адже обидві команди, які в попередньому турі несподівано втратили очки («Інгулець», нагадаємо, не без допомоги арбітра поступився в гостях київському «Арсеналу», а «Черкаський Дніпро» на власному полі програв «Миколаєву») - тепер намагалися будь-що реабілітуватися перед власними уболівальниками, а відтак події на полі були не менш «спекотними», аніж температура довкілля.

Якщо бути об’єктивним, то обидва колективи показали досить цікаву і захоплюючу гру. Хоча в Черкасах останнім часом виникли певні проблеми організаційного плану, пов’язані з можливістю стабільного фінансування команди, через що її покинули кілька провідних виконавців, однак, ті гравці, що донедавна ще становили найближчий резерв, сьогодні під орудою досвідченого тренера Олександра Кирилюка перетворилися в не менш потужний і боєздатний колектив, у чому, до речі, усі ми мали нагоду переконатися цього дня, адже черкащани не відсиджувалися в обороні, а підтримали виклик нашої команди зіграти в красивий, динамічний, відкритий футбол. Кілька разів цього дня вони провели досить гострі й небезпечні атаки, тож від пропущених м’ячів нас врятував лише надійний і непевершений Ганєв, а ще раз підступний удар нападника гостей Левана Кошадзе відбила поперечна воріт «Інгульця». І все ж, до нашої спільної втіхи, «Інгулець» у такій відкритій грі виявився більш сильним, більш переконливим, а відтак і перемогу з рахунком 2:0 слід вважати абсолютно заслуженою і справедливою. Обидва м’ячі у ворота гостей було забито з одинадцятиметрової позначки, що й не дивно: захисники гостей були настільки мотивованими вибороти необхідний для себе результат, що, як мовиться, ладні були кістьми лягти, аби лише не пропустити гол у власні ворота. Тож у першому випадку (сталося це за сім хвилин до перерви), не встигаючи нейтралізувати швидкісний індивідуальний прохід Олександра Акименка, хтось із захисників просто по-борцівськи прийняв його «на стегно», а другий пенальті був призначений в середині другого тайму, коли цього ж Акименка партнери вивели сам на сам з голкіпером. Завдати влучного удару наш нападник не встиг, оскільки захисник черкащан Шведенко відверто схопив його ззаду руками, поваливши на газон. Отож в обох випадках суддівський присуд впевнено реалізував сам Акименко, ставши, до речі, з п’ятьма м’ячами кращим бомбардиром ліги. А найбільше радості уболівальникам міг додати третій гол у ворота черкащан, забитий уже наприкінці гри після красивої комбінаційної атаки Нікою Січінавою. Однак головний арбітр матчу Олексій Дере-вінський, який, в цілому, провів гру досить чітко і впевнено, чомусь його не зарахував. Уже після матчу довелося кілька разів у повторі переглянути цей епізод, аби зрозуміти, яке ж саме порушення угледів арбітр. Але суперечливе рішення арбітра так і не стало зрозумілим, адже ні положення «поза грою», ні атаки на голкіпера під час зазначеної комбінації не було. Тож офіційний рахунок матчу залишився 2:0 на користь «Інгульця», що дозволило йому знову впритул наблизитися до групи лідерів. Власне, перше місце, яке сьогодні дещо несподівано посідає «Полтава», від сьомого, на якому перебуває «Колос», відділяють всього-навсього три очки. Тобто, чиясь перемога і чиясь поразка вже у наступному турі можуть докорінно змінити розподіл місць у цій лідируючій групі. Скажімо, «Інгулець» від першого місця взагалі відділяє лише одне очко, тож гра наступного туру може дозволити нам піднятися ще на одну – дві сходинки в турнірній таблиці. Хоча може й навпаки – опуститися на одну дві сходинки. Адже хоч наступний наш суперник – «Нафтовик-Укрнафта» - не надто переконливо розпочав нинішній сезон, маючи в своєму доробку перемогу лише над одним з аутсайдерів ліги – кременчуцьким «Кременем», та зазнавши поразок від «Сум», «Миколаєва» і заледве звівши унічию домашній поєдинок з «Оболонню-Бровар», для нас охтирчани традиційно незручний суперник, якому ми поки що поступалися як удома, так і на виїзді, причому в обох випадках з однаковим рахунком 1:3. Та будемо сподіватися, що вже наступного туру цю сумну для нас тенденцію буде виправлено, принаймні, нам усім цього дуже б хотілося.

Кілька слів про поєдинок нашої другої команди. На жаль, у Дніпрі наші хлопці з рахунком 0:2 поступилися своїм більш іменитим суперникам. Причому обидва м’ячі у ворота «Інгульця-2» були забиті впродовж трохи більше хвилини – на 53-й і 54-й хвилинах матчу. Наступну гру «Інгулець-2» проведе у Володимирівці вже цієї середи з сусідами як географічними, так і за місцем в турнірній таблиці – ФК «Нікополь». Тож побажаємо удачі і везіння обом нашим командам.

Володимир Кіфенко.