Переможний заспів

Бліц-новина!

У стартових поєдинках нового чемпіонату України з футболу в Першій і Другій лігах ФК «Інгулець» та «Інгулець-2» впевнено здолали з розгромним рахунком серйозних суперників, очоливши турнірні таблиці у своїх лігах.

На знімку: футболісти «Інгульця» та їх найпалкіші прихильники святкують перемогу в Краматорську над місцевим «Авангардом».

Подробиці цього радісного для нас ігрового дня