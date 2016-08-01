Як вберегти себе від ботулізму

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Ботулізм існує стільки, скільки існує людство. Ця хвороба приносила страждання і навіть вбивала людей у всьому світі. Захворювання реєструється повсюдно, окрім, хіба що, районів вічної мерзлоти. Хвороба вражала не тільки бідняків, які не дотримувалися банальних правил гігієни, а й людей заможних. Це пояснювалося природою появи бактерій. Основний носій - резервуар ботулізму - організми тварин, риб, птахів і самої людини. Присутність ботулотоксину в харочових продуктах не змінює їх органолептичних властивостей..

Тож на сьогодні ми маємо сумну статистику щодо за-хворюваності населення на ботулізм. Так, за повідомленням Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області, зареєстровано три випадки захворювання на ботулізм серед мешканців м.Києва, (один з них - летальний) та мешканки м. Херсон. Захворювання пов’язується з вживанням риби в’яленої, непотрошеної, придбаної в торговельній мережі (виробник - ФОП Меркулов А.В., ТОВ «ЧУДО –ЮДО», Світловодський район).

Таким чином, ботулізм - інфекційне захворювання, що вражає центральну нервову систему. Мікроби- збудники ботулізму (анаероби) можуть жити тільки в середовищі без кисню. Збудники ботулізму живуть в грунті у вигляді спор. З грунтом спори потрапляють на овочі, фрукти, гриби, в кишечник тварин і птахів, з мулом проникають в кишечник риб. Спори ботулізму витримують нагрівання до 100 градусів протягом декількох годин (гинуть при 121), добре переносять високі концентрації солі і оцтової кислоти. Тепле і вологе середовище провокує посилений ріст бактерій, який викликає найпотужнішу інтоксикацію організму. Практично усі харчові продукти, забруднені вмістом кишечника тварин, птахів, риб, можуть містити спори або вегетативні форми збудників ботулізму. Проте найчастіше за-хворювання ботулізмом викликане вживанням копченої або в’яленої риби, грибів домашнього приготування, м’ясних та ковбасних виробів, бобових консервів. Якщо інфікованийпродукт твердофазний (ковбаса, копчене м’ясо, риба), то в ньому можлива так звана «гніздова» інфікованість збудником ботулізму і утворення токсинів. Тому зустрічаються випадки захворювання на ботулізм, коли не всі особи, які вживали один і той же продукт, захворюють.

Щоб запобігти захворюванню:

- Необхідно ретельно очищати продукти і посуд, який використовується для консервації, від бруду і пилу.

- Використовуйте рекомендовані рецептурою концентрації солі, цукру і кислоти, вони перешкоджають накопиченню токсину.

- М’ясо і рибу в домашніх умовах консервуйте в герметично закритих банках тільки із застосуванням автоклава.

Рибу перед засолом необхідно звільнити від нутрощів, ретельно промити зовнішню й внутрішню поверхні;

- Зберігайте домашні консерви при низьких температурах.

- Уникайте придбання домашніх консервів, а також саморобних м’ясних і рибних продуктів з рук на вулицях і ринках.

- Не купуйте в магазині консервованих продуктів з «бомбажною» кришкою.

- І найголовніше: завжди слід пам’ятати, що в домашніх умовах жодні продукти - овочі, фрукти, ягоди, гриби та ін. не можуть бути гарантовано очищені від забруднення. Жоден з рецептів консервації не гарантує, що спори ботулі-ністичного мікроба не проростуть. Тому консервовані продукти, приготовлені в домашніх умовах, перед вживанням слід прокип’ятити 15 - 20 хвилин, а потім остудити. Саме кип’ятіння консервованих продуктів перед їх вживанням – основний захід профілактики ботулізму.

У випадку виявлення перших ознак харчового отруєння (слабкість, підвищення температури тіла, нудота, біль у животі, блювання, пронос тощо) не займайтесь самолікуванням, а терміново зверніться до найближчої лікувальної

установи за допомогою медпрацівників. Особливість ботулізму – розмаїття симптоматики початкового періоду. З боку органів травлення: сухість у роті, спрага, нудота, блювання, переймистий біль, відчуття важкості у надчеревній ділянці. З боку органів зору: відчуття туману або появи «сітки» перед очима, двоїння в очах, нечітке бачення близьких предметів, опущення верхньої повіки, розширення зіниць. З боку органів дихання: набряк слизової ротової оболонки, утруднене ковтання, відчуття клубка в горлі, зміна тембру голосу (осиплість, захриплість), мова стає утрудненою, невиразною.

Пам’ятайте

Ігнорування хвороби або неправильне, несвоєчасне лікування може призвести до таких наслідків, як параліч, пневмонія і навіть смерть хворого.

Таким чином, дотримання перелічених вище засторог допоможе вам вберегтися від ботулізму – тяжкого інфекційного захворювання.

Воодночас Держпродспоживслужба району рекомендує громадянам тимчасово утриматись від вживання в їжу в”яленої риби (виробник - ФОП Меркулов А.В. та ТОВ «ЧУДО – ЮДО» - м.Світловодськ, Кіровоградської області). У разі придбання у торговельних мережах в”яленої риби, зазначених вище виробників, слід негайно повернути цю продукцію до місця продажу.

З метою попередження харчових отруєнь на території району звертаємося до сільських та селищних голів із закликом вжити негайних заходів щодо недопущення торгівлі харчовими продуктами на стихійних ринках населених пунктів району, зокрема молочної продукції, риби та рибопродукції, м’яса та ковбасних виробів, які зберігаються та реалізуються з порушенням температурних умов. .

Управління Держпродспоживслужби в Петрівському районі