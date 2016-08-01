РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови Петрівської районної ради Кіровоградської області

від 15 червня 2017 року № 31 - р

Про скликання сімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання

Відповідно до пункту 1 частини 6, частини 7 статті 55, частини 8 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.2.4 розділу ІІ, пункту 13.6 розділу ХІІІ Регламенту Петрівської районної ради сьомого скликання:

1. Скликати сімнадцяту сесію районної ради сьомого скликання у п”ятницю, 30 червня 2017 року, на 10.00 годину в сесійній залі районної ради за адресою: смт Петрове вул. Святкова, 20.

2. На обговорення винести наступні питання:

2.1. 1. Про внесення змін та доповнень до бюджетної програми районного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2017 рік.

2.2. Про внесення змін та доповнень до районної програми «Оборона» на 2016-2017 роки.

2.3.Про внесення змін та доповнень до комплексної програми розширення інформаційного простору Петрівського району на 2016 – 2020 роки.

2.4. Про внесення змін та доповнень до районної програми місцевих стимулів для медичних працівників та покращення матеріально-технічного оснащення медичних закладів Петрівського району на 2017-2020 роки.

2.5.Про внесення змін та доповнень до районної програми «Аналітично-інформаційна система «Місцеві бюджети» на 2016-2017 роки».

2.6.Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 22 грудня 2016 року №225 «Про районний бюджет на 2017 рік».

2.7. Про надання дозволу на укладення договору оренди частини нежитлового приміщення з фізичною особою - підприємцем Гасановим Б.Г.

2.8. Про звіт головного лікаря кз «Петрівська ЦРЛ» по виконанню функціональних обов’язків, фінансово-господарську діяльність, збереження та ефективне використання майна за 2016 рік.

2.9. Про звіт в.о. головного редактора комунального закладу «Редакція Петрівського районного радіомовлення (Радіо «Голос Петрівщини») по виконанню функціональних обов’язків, фінансово-господарську діяльність, ефективне використання майна за 2016 рік.

2.10. Про звіт завідувача Трудового архіву Петрівської ра-йонної ради по виконанню функціональних обов’язків, фінансово-господарську діяльність, збереження та ефективне використання майна за 2016 рік.

2.11. Про підвищення тарифних розрядів педагогічним працівникам Петрівської дитячої музичної школи та Новостародубської дитячої музичної школи.

2.12. Про передачу мультимедійного проектора «ASER» з балансу КУ «Петрівський РЦОЗО» на баланс Водянської сільської ради.

2.13. Про звіт про виконання районної цільової соціальної Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки .

2.14. Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки, що надана в оренду ПП «Кедр».

3. На сесію районної ради запрошуються депутати районної ради, начальники управлінь та відділів райдержадміністрації, керівники територіальних органів, управлінь, розташованих на території району, голови територіальних громад, засоби масової інформації.

Голова районної ради Т. Сакара