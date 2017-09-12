Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – повідомляє

Кожна дитина має право на виховання в сімейному оточенні незалежно від того, чи може її біологічна родина забезпечити нормальні умови життя та виховання, чи батьки неналежним чином виконують свої обов’язки. Щодо дітей, які через складні життєві обставини тимчасово не можуть проживати разом з батьками, і створюються сім’ї патронатних вихователів та здійснюється патронат над дитиною.

Патронат над дитиною - це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин.

Патронатним вихователем може бути громадянин України, який має досвід виховання дитини, відповідні житлові умови для надання послуг з догляду, виховання та реабілітації дитини у своєму помешканні.

Кандидат у патронатні вихователі подає до районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем проживання пакет документів.

Кандидат у патронатні вихователі, який пройшов первинний відбір, разом з повнолітнім членом своєї сім’ї, що братиме участь у наданні послуги патронату над дитиною (чоловік або дружина кандидата у патронатні вихователі, повнолітня донька або син, які проживають разом з кандидатом, - за згодою), за клопотанням районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проходить обов’язкове навчання за програмою, затвердженою Мінсоцполітики.

Навчання кандидатів у патронатні вихователі та членів їх сімей, що братимуть участь у наданні послуги з патронату над дитиною, організовує та проводить обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

У сім’ю патронатного вихователя можуть бути одночасно влаштовані тільки діти, які є рідними братами та сестрами, або діти, які виховувалися в одній сім’ї.

Строк перебування дитини у сім’ї патронатного вихователя не може перевищувати трьох місяців і встановлюється органом опіки та піклування за результатами оцінки рівня безпеки або оцінки потреб дитини та її сім’ї.

Соціальна допомога та грошове забезпечення призначаються і виплачуються з дня влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя до дня її вибуття з такої сім’ї та поновлюються у разі наступного влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя.

Розмір соціальної допомоги становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку на місяць. Розмір грошового забезпечення становить п’ять прожиткових мінімумів для працездатних осіб на місяць.

Соціальна допомога використовується патронатним вихователем у повному обсязі для забезпечення повноцінного харчування, виховання, навчання та розвитку дитини відповідно до її потреб.

Якщо Вас зацікавила інформація щодо патронатних сімей – звертайтеся за адресою: смт. Петрове, вулиця Центральна, 38, або за телефоном 9-72-63.