СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ПЕТРІВСЬКОГО РАЙОНУ у січні–лютому 2019 року

Населення. На 1 лютого 2019р. на території району проживало 23,3 тис. осіб. У січні 2019р. чисельність населення скоротилася на 28 осіб.

Ринок праці. За даними обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець лютого 2019р. становила 396 осіб.

Промисловість. У січні–лютому 2019р. підприємствами району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 1,7 млн.грн.

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу становив 73 грн.

Головне управління статистики у Кіровоградській області