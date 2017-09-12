Усім закоханим присвячується!

Куточок поезії
Купається кохання в небесах,
І світлом Господа вмиваються росинки.
Любов і ніжність в відданих серцях,
А на очах від радощів сльозинки
Яке це щастя, просто в світі жить!
Яке це щастя, у житті кохати!
Яке це щастя, чудеса творить,
Й себе всього в коханні віддавати.
Почути близькість серця і душі,
Тепло відчути ніжної любові.
І так кохати вічність на землі,
Рахуючи всі зорі світанкові.
Тепер ви пара, ваш життєвий шлях,
Нехай веселкою іде між небесами,
Щоб міцно ви стояли на ногах,
Любов і щастя з вами і роками.
Хай сміх дитячий радістю дзвенить,
Теплом любові заповня оселю,
В добрі й достатку вам життя прожить,
Відчути гіркоту тільки від хмелю.
25.09.2018
* * *
Долоні сонячні я ніжно притулю
До кожної клітинки на тобі.
І пошепки промовлю: «Я люблю».
Люблю, що відбувається в тобі.
Люблю безтямно, зап’янілий в дим,
І серце б’є крилом в моїх грудях.
Я щойно стану знову молодим
І полечу на вспарених конях.
Запахло свіжістю ранкової весни.
В твоїй душі троянди роцвіли.
Ми зачаровані – пливуть туманом сни.
В гаю Богемському з тобою ми були.
Іван Бондар, смт Петрове