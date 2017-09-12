Усім закоханим присвячується!

Куточок поезії

Купається кохання в небесах,

І світлом Господа вмиваються росинки.

Любов і ніжність в відданих серцях,

А на очах від радощів сльозинки

Яке це щастя, просто в світі жить!

Яке це щастя, у житті кохати!

Яке це щастя, чудеса творить,

Й себе всього в коханні віддавати.

Почути близькість серця і душі,

Тепло відчути ніжної любові.

І так кохати вічність на землі,

Рахуючи всі зорі світанкові.

Тепер ви пара, ваш життєвий шлях,

Нехай веселкою іде між небесами,

Щоб міцно ви стояли на ногах,

Любов і щастя з вами і роками.

Хай сміх дитячий радістю дзвенить,

Теплом любові заповня оселю,

В добрі й достатку вам життя прожить,

Відчути гіркоту тільки від хмелю.

25.09.2018

* * *

Долоні сонячні я ніжно притулю

До кожної клітинки на тобі.

І пошепки промовлю: «Я люблю».

Люблю, що відбувається в тобі.

Люблю безтямно, зап’янілий в дим,

І серце б’є крилом в моїх грудях.

Я щойно стану знову молодим

І полечу на вспарених конях.

Запахло свіжістю ранкової весни.

В твоїй душі троянди роцвіли.

Ми зачаровані – пливуть туманом сни.

В гаю Богемському з тобою ми були.

Іван Бондар, смт Петрове