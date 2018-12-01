Підвищення розмірів пенсій у зв’язку із зміною соціальних стандартів

Пенсійний фонд інформує

Відповідно до статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон) мінімальний розмір пенсії за віком за наявності страхового стажу у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного Законом.

Мінімальний розмір пенсії таким особам після досягнення 65-річного віку встановлюється на рівні 40 відсотків мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний бюджет України на відповідний рік, але не менше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність та розміру мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний бюджет на відповідний рік, підвищується розмір пенсії, обчислений відповідно до статті 28 Закону, крім осіб, які працюють (провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування).

Відповідно до Законів України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» та «Про Державний бюджет України на 2019 рік» мінімальна заробітна плата у місячному розмірі з 1 січня 2018 року становила 3723,00 грн, з 1 січня 2019 року становить 4173,00 грн. Мінімальні розміри пенсій, що визначені на рівні 40 відсотків мінімальної заробітної плати, відповідно, становили 1489,20 грн (3723,00 грн х 40%) та 1669,20 грн (4173,00 грн х 40 %).

З 01.12.2018 р. збільшено розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що перевищив 40 відсотків мінімальної заробітної плати, визначеної на 2018 рік, і склав 1497,00 грн.

Тобто, мінімальний розмір пенсії у осіб, які мають необхідний страховий стаж (чоловіки – 35 років, жінки 30 – років), з 1 грудня 2018 року склав 1497,00 грн (незалежно від віку пенсіонерів), з 1 січня 2019 року, для пенсіонерів, що досягли 65-річного віку становить 1669,20 грн.

Отже, з 01.12.2018 р. та з 01.01.2019 р. в автоматичному режимі (без особистого звернення пенсіонерів), органами Пенсійного фонду України проведено перерахунки пенсій у зв’язку із збільшенням розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та у зв’язку з збільшенням розміру мінімальної заробітної плати визначеної Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» відповідно.

Працюючим пенсіонерам такі перерахунки не проводились.

Крім цього, з 01.01.2019 р. не отримали підвищення ті пенсіонери, розмір пенсії яких визначений у розмірі, більшому за мінімальний.

Розміри ж підвищення пенсій з 01.12.2018 р. кожному пенсіонеру визначалися в індивідуальному порядку та в залежності від того, яка складова пенсійної виплати перераховувалася (доплата за понаднормативний стаж чи то доплата до мінімального розміру пенсії), коливалися від 0,45 грн до 62,00 грн.

Олена Романченко, заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області