У наш нелегкий час важко знайти людину, здатну сприймати чужі проблеми та болі як свої. І як чудово, що такі люди в нашому селищі є. Це Петрівський селищний голова С.О.Тилик, начальник УСЗН Петрівської РДА В.Г. Сибіра, ПП «Дружба» (В.В. Волков), ФГ «Вершино - Власівське» (Г.М. Сидоренко), ФГ «Водянське» (Г.І. Огир), ФГ«Паросток» (М.М. Копань), ФГ «Орач» (П.О. Проценко), СФГ «Любава» (А.І. Колесник), ФГ «Валерія» (О.І. Кравченко), ФОП В.В. Деркач, ФГ «Надія» (І.В. Педан), ФОП Т.С.Мяленко, СФГ «Урожай» (М.Л. Меделян), ФОП О.І. Яновський, ПП «Кедр» (В.Г.Тушний).

Висловлюю щиру вдячність та подяку вам усім за небайдужість до людського життя, за те, що всі ви відгукнулися на моє прохання допомогти провести обстеження та прооперувати мою малолітню доньку Вікторію, яка мала складну ваду серця.

Дякую вам за чуйність і здатність співпереживати, вміння і бажання підтримати тих, хто цього потребує.

Нехай ваша доброта і щедрість повернуться до вас сторицею. Низький вам уклін!

З повагою Юлія Вікторівна Стрига