МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ

НАКАЗ

військового комісара Петрівського районного військового комісаріату 04.02.2019 смт. Петрове № 17

Про організацію проведення призову громадян Петрівського району на строкову військову службу у квітні-червні 2019 року

1. На підставі Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” та Указу Президента України від 30.01.2019 року № 22/2019 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2019 році» з 1квітня по 31 червня 2019 року проводиться призов громадян на строкову військову службу до Збройних Сил України.

2. Явці на призовну дільницю Петрівського району для призову на строкову військову службу підлягають всі громадяни 2001 року народження, яким в період чергового призову виповниться 18 років, а також громадяни, які народилися у 1991 – 1998 рр, у яких закінчилась відстрочка від призову або не призвані раніше на строкову військову службу за різних обставин.

3. Усі громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу і проживають в Петрівському районі зобов’язані прибути на призовну дільницю за адресою: смт. Петрове, вул. Садова, 45 у встановлений час з документами, що зазначені в повістках. Громадяни, які не отримали особистих повісток, зобов’язані прибути до Петрівського районного військового комісаріату до 10 квітня 2019 року, маючи при собі документи, які посвідчують особу, за адресою: смт. Петрове, вул. Садова, 45.

4. Усі особи призовного віку, які підлягають призову на строкову військову службу і тимчасово перебувають на території Петрівського району, зобов’язані негайно повернутися до місця постійного проживання та з’явитися у військовий комісаріат, за місцем проживання, для проходження призовної комісії.

5. На підставі Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” керівники підприємств, установ, організацій, в тому числі навчальних закладів, незалежно від їх підпорядкування і форми власності, зобов’язані відкликати призовників з відряджень для забезпечення своєчасного прибуття їх на призовну дільницю.

6. Громадяни, які ухиляються від призову і не з’являються за повістками до військового комісаріату, несуть відповідальність згідно чинного законодавства.

Олег Откидач, військовий комісар Петрівського районного військового комісаріату, підполковник