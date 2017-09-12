До уваги читачів районки!

Шановні друзі! Так складаються обставини, що нам знову доведеться змінити уже звичний для багатьох щочетверговий режим виходу «Трудової слави». Річ у тім, що наші багаторічні партнери – друкарня жовтоводського ТОВ «Підприємство «НОРМА» з нового 2019 року припинила свою діяльність. Звичайно, для нас це було невеселою новиною, адже з жовтоводцями склалися дуже теплі партнерські стосунки, та що поробиш – ринок є ринок і, на жаль, не всім вдається вижити в ринкових умовах.

З початку поточного року нашим новим партнером став поліграфічно-видавничий комплекс газети «Діалог», що в обласному центрі. Ми вдячні кропивничанам за те, що виявили готовність подати «руку допомоги» в цій ситуації. Водночас, зважаючи на їх прохання перенести день друку газети, а отже й день доставки її нашим читачам через те, що середа дуже щільно завантажена іншими замовленнями від уже багаторічних постійних клієнтів, вважаємо доречним у даному разі також піти назустріч. Таким чином, відтепер газета друкуватиметься по четвергах, а отже днем її доставки до читачів, тобто офіційним днем виходу, стане п’ятниця. Заздалегідь приносимо свої вибачення усім тим, для кого така зміна позначиться суттєвими незручностями, хоча таких, гадаємо, буде небагато. Можливо, навіть навпаки – узяти до рук газету з новинами району буде зручніше уже на фініші насиченого робочого тижня. Словом, сподіваємося, що вже незабаром наші віддані читачі звикнуть до нового режиму виходу, і так само, як до сьогодні чекали кожного четверга, тепер чекатимуть п’ятниці.

З повагою – колектив працівників редакції