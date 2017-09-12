Шановні працівники, пайовики та пенсіонери ТОВ «Агродар ЛТД»!

Прийміть найтепліші вітання з Новим роком та Різдвом Христовим! Хочеться вам побажати, щоб наступний рік приніс стільки радості, скільки днів у році, і щоб кожен день дарував вам усмішку і частинку добра. Нехай все, що ви планували, обов’язково збудеться, все, що хотіли почати, — почнеться, а що хотіли закінчити — закінчиться. Нехай у наступному році ми всі станемо щасливішими, добрішими і уважнішими до оточуючих нас людей, а світ відкриє нам нові двері: нові можливості і нові досягнення!

Анатолій Дорофеєв, генеральний директор ТОВ «Агродар ЛТД»