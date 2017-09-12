Петро Порошенко заборонив звільняти листонош, а голові “Укрпошти” наказав скоротити власну зарплату

Наміри “Укрпошти” скоротити відділення у сільській місцевості, а також звільнити листонош цілком природно, що не сподобались Президенту. Під час зустрічі із головою “Укрпошти” Ігорем Смілянським та міністром інфраструктури Володимиром Омеляном Петро Порошенко «рекомендував», хоч це прозвучало як наказ, відмовитись від таких рішень.

Голова “Укрпошти” Ігор Смілянський казав раніше, що з січня 2019 року закриється до семи тисяч поштових відділень, якщо Уряд не підвищить тариф за послуги пошти з доставки пенсій. Порошенко натомість нагадав, що тепер за його президентською ініціативою у бюджеті на 2019 рік передбачено півмільярда гривень для компенсації витрат “Укрпошти” на доставку пенсій.

“Наказую припинити звільнення листонош. На сьогоднішній день півмільярда гривень дозволять забезпечити і відповідне підвищення заробітної платні, і захистити листонош. Бо це не просто доставка пенсій, доставка газет. Можливо, для людини похилого віку листоноша - єдиний зв”язок зі світом”, - заявив Президент.

Петро Порошенко також висунув вимогу Ігорю Смілянському скоротити зарплату, яку той отримує: «Особисто від мене, настійно рекомендую певним чином переглянути власну заробітну плату», - сказав Порошенко. Згідно з декларацією Смілянського за 2017 рік, його зарплата за рік становить майже чотири мільйони.

Глава держави наказав міністру інфраструктури Володимиру Омеляну проконтролювати питання із доставкою пенсій, збереженням відділень пошти та забезпеченням зарплат листонош. Президент додав, що вже за два тижні хоче побачити звіт щодо цього питання.

Відповідальність за роботу «Укрпошти» несе Уряд, а не Президент. Однак глава держави повинен був стати на захист прав людей, тому й дав жорсткого публічного прочухана керівнику «Укрпошти».

Богдан Лук’янчук, журналіст