Сергій Кузьменко: Завдання, яке нам ставить Президент, – орієнтуватися на громаду

У Кропивницькому відбулася Рада регіонального розвитку

На форум з’їхалося більше семи сотень представників із усіх районів області. Говорили про вже зроблене й визначалися з пріоритетами на найближчі три роки. Очільник Кіровоградщини Сергій Кузьменко нагадав посадовцям завдання Президента – дослухатися до громади.

– Ми з вами, друзі, повинні чути людей, – розпочав голова облдержадміністрації. – Це головний орієнтир керівників райдержадміністрацій, представників органів місцевого самоврядування. Тобто, громада, люди, які живуть у місті, селі чи селищі. Так робить Президент, таке завдання він ставить і нам.

За кілька останніх років, наголосив Сергій Кузьменко, на Кіровоградщині вдалося реалізувати чимало дієвих програм у рамках започаткованих реформ. Однією з найуспішніших вважає децентралізацію. Саме надання регіонам більшої фінансової самостійності дало можливість громадам вирішити чимало важливих питань.

– Понад чотири роки тому ми почали цей процес. І хоча реформа ще далека до завершення, позитивні результати вже помітні, – звернув увагу очільник Кіровоградщини. – Поклали дорогу, відремонтували школу, зробили освітлення в селі, придбали новий громадський транспорт, водогін полагодили, майданчик спортивний зробили... Так, це не ракета в космос, це буденні речі, але їх не робили з часів мого дитинства. Особливо це стосується села. Там ніби застиг час. І от ми знову запустили механізм, який дав нове життя територіям. Право вирішувати самим і гроші – ось що, простою мовою, отримали об’єднані територіальні громади.

Олександр Корінний, голова Новоукраїнської об’єднаної громади:

– Завдяки децентралізації, ми отримали більше можливостей, ніж при старій системі управління. Ми можемо розвивати свої території. Сьогодні існує певна свобода дій, є свобода вибору і ті, хто хочуть працювати, ті, хто креативно, творчо, нестандартно підходять до вирішення питань, ті, хто спілкується з громадою, чує, що вона хоче, – здатні вирішити найбільш болючі проблеми.

Сергій Кузьменко нагадав, як опоненти скептично посміхалися, що гроші з центру ніхто не віддасть. Однак, зауважив він, якщо до реформи видатки місцевих бюджетів області складали трохи більше п’яти мільярдів, то нині втричі більше – майже п’ятнадцять.

– Ми отримали необхідні інструменти для розвитку, – підкреслив він і додав: кошти необхідно використовувати на реалізацію дієвих проектів, створення сучасних виробництв, а відтак – нових робочих місць. – Споконвіків Кіровоградщина є агарним краєм, однак ми маємо великий науково-інтелектуальний потенціал – наші випускники здійснюють винаходи, якими цікавляться за кордоном, нашу техніку купують на світових ринках. Вважаю, у кожному районі, селищі чи об’єднаній громаді є люди, які мають цікаві ідеї. Порадитися, почути їх – ось що слід зробити!

Голова облдержадміністрації підкреслив: завдяки підтримці з центру в регіоні вдалося реалізувати найсміливіші проекти. Серед них – масштабна реконструкція обласної дитячої лікарні. А також інші об’єкти у галузі медицини, на які держава виділила більш як 400 мільйонів гривень.

Олег Голімбієвський, голова Голованівської райдержадміністрації:

– У Голованівському районі уперше за три десятки років нам із нуля вдалося розпочати будівництво дитячого садка. Відкриття запланували на 2020 рік. На даний час звели два поверхи. Новий дитсадок дозволить розвантажити групи в інших дитсадках райцентру. Вартість об’єкту – 38 мільйонів гривень. Сьогодні ми маємо ресурс, аби, крім освітньої галузі, потужно розвивати медицину й інфраструктуру нашого району.

– Понад 400 мільйонів – саме стільки ми інвестували в здоров’я наших людей, – зауважив Сергій Кузьменко. – Зараз ми спрямували зусилля на комфорт сільського населення. Ми першими в Україні з нуля побудували амбулаторію у рамках ініціативи Петра Порошенка. Ще сімнадцять аналогічних невдовзі запрацюють на Кіровоградщині. Цей рік можна назвати роком медицини в області.

Разом із тим, констатував очільник регіону, існує ще чимало напрямків, де роботи вистачає. Зокрема, зазначив, будівництво і ремонти доріг. Окремі шляхи вдалося капітально відремонтувати. Частина – у планах на наступний рік.

– Десятки років ремонт доріг полягав у тому, аби покласти свіжу латку на минулорічну. Майже три мільярди гривень витратили за останні чотири роки на будівництво нових автошляхів, капітальний ремонт чи поточний. Сьогодні ми можемо говорити про завершену ділянку на Дніпро. Ми розпочали роботи у бік Полтави. Закінчуємо свою частину шляху на Миколаїв. Так, нині нас активно критикують за трасу на Умань, – на наступний рік ми передбачили значні кошти в бюджеті на її ремонт. Цьогоріч ми відновили 100 кілометрів місцевих доріг. У 2019-му буде ще більше можливостей, аби мати якісні дороги, – переконаний очільник Кіровоградщини.

Андрій Райкович, міський голова Кропивницького:

– Сьогодні в обласному центрі коштом міського бюджету ми будуємо дев’ятиповерховий будинок. Розрахований він на 50 квартир. Ми розконсервували чергу на житло у місті з 1979 року…

У планах на 2019 рік – створити сучасний 50-метровий плавальний басейн, бо ядро Паралімпійської збірної знаходиться саме в Кропивницькому. Місту нагально необхідно добудувати хірургічний корпус лікарні швидкої медичної допомоги – довгобуд, ціна якому не менше 200 мільйонів гривень. У черзі на реставрацію – площа Героїв Майдану і центральна Набережна.

Окрім медичної і дорожньої галузей, значне фінансування в нинішньому році отримала й освіта. А це понад чотири мільярди гривень.

– Якщо порівняти з показниками чотирирічної давнини, то на освіту виділялося менше двох мільярдів, – акцентував Сергій Кузьменко. – Сьогодні маємо у понад два рази більше коштів. Ми створили освітні округи. Придбали 45 шкільних автобусів, які їх обслуговують. Реформа, яку критикували, показала зворотне – наші діти отримали можливість здобувати кращу, якіснішу освіту. І це доводять результати зовнішнього оцінювання.

Утім за освітнім, медичним, інфраструктурним потенціалом стоїть економічний. Очільник Кіровоградщини закликав голів районів активніше створювати можливості для залучення інвесторів.

– Економіка – це те, що дає нам можливість дбати про соціальний захист, – вкотре пояснив він. – І в цьому плані у нас величезне поле для того, щоб працювати.

Сергій Кузьменко нагадав про президентські й урядові ініціативи, націлені на підтримку громадян. Зокрема, це, в першу чергу, стосується субсидій.

– Згадайте, як Глава держави категорично заявив, що не підпише бюджет на 2019 рік, поки в ньому не буде стовідсоткового захисту для людей, які потребують субсидій через нові тарифи. Виплата заробітних плат і пенсій, фінансування обороноздатності – ось, що стояло на кону у питанні: підвищувати їх чи ні? Без міжнародного траншу Україна не змогла б обійтися, бо має повертати борги, взяті сьогоднішніми критиканами. Але влада зробила все можливе, щоб не було не тільки дефіциту бюджету, а й скарбнички родин українців залишилися цілими, – зауважив голова облдержадміністрації і закликав керівників територій пояснювати людям ситуацію і заразом нагадувати про можливості, якими їх забезпечила держава. – Це субсидії, програма «Доступні ліки»… Також маєте донести до жителів Кіровоградщини необхідність разом досягати змін.

Очільник області наголосив, аби продовжити структуровану і системну роботу, на наступні три роки необхідно напрацювати перспективний план розвитку.

– Ясна річ, над таким планом працюють фахівці: фінансисти, науковці, експерти з розвитку територій, але співавтором цього документу мають стати люди, – доручив Сергій Кузьменко. – Наше з вами завдання – підготувати середньострокову перспективу: чим повинен займатися уряд України, що повинна робити місцева адміністрація, що ми разом повинні зробити для наших людей. Сьогодні ми зібралися саме для того, щоб звірити годинники. Нещодавно з цією ж метою керівників територій скликав Президент. Він чітко поставив завдання: низка розпочатих, і вже сьогодні зрозуміло, що ефективних реформ, мають бути незворотними.

ОЛЕНА ЯРОВА