Влада, яка творить Україну

Один із знаменитих полководців якось сказав: «Армією командую я і сержанти». Цей вислів, дещо перефразувавши, можна застосувати і до системи державного управління: найвище керівництво –Президент, Верховна Рада, Кабінет Міністрів розробляють стратегію розвитку і законодавчу базу, а органи місцевого самоврядування та виконавчої влади втілюють все це в життя. Не може бути справжньої демократії і порядку в державі, її належного розвитку без належного контролю і грамотного втілення в життя економічних і со-ціальних програм, рішень органів державної влади. Тож День місцевого самоврядування є одним із головних державних свят. Його відзначили на районному рівні минулої середи, 5 грудня.

В глядацькій залі районного Будинку культури зібралися керівники і працівники районної, сільських та селищних рад, районної державної адміністрації, представники громадськості.

До присутніх звернулася голова районної ради Тамара Сакара.

- Місцеве самоврядування – це всі ми, адже кожен громадянин держави бере участь у виборах, вирішуючи таким чином долю держави, шляхи і напрямок її розвитку, в тому числі розвиток територіальних громад, – зазначила вона. Органи місцевого самоврядування – це інститути реального народовладдя, найдемократичніші, найближчі до народу цеглини в будівлі держави. У цій залі присутні ветерани самоврядних органів, які докладали багато зусиль до розвитку району. Сьогодні район стабільно розвивається, Петрове стає все привабливішим.

У древній китайській мудрості сказано, що найважчі часи – часи перемін. Сьогодні ми переживаємо саме такий період, період реформування всіх галузей, суспільно-політичних відносин, системи державного управління, в тому числі і органів місцевого самоврядування. Ви, шановні колеги, перебуваєте, так би мовити, на передовій. Сільські та селищні голови, працівники і депутати сільських та селищних рад виконують покладені на них завдання виважено і достойно, що є запорукою успіху. Хочу висловити подяку і депутатам районної ради, які працюють злагоджено, приймають важливі рішення задля розвитку району. Результатом злагодженої роботи органів місцевого самоврядування, працівників районної ради та районної державної адміністрації є те, що наш район займає високе місце в області за рейтинговими показниками. Тож вітаю всіх вас з професійним святом, бажаю всього найкращого, а головне – миру.

Закінчивши свій виступ, Тамара Вікторівна запросила до слова людину, плече якої завжди відчуває поруч, підтримку якої високо цінує – голову районної державної адміністрації Сергія Завалія.

- Мені приємно підтвердити, що ми всі робимо все можливе для ефективного розвитку району, – продовжив вітальні слова Сергій Володимирович.– Ключовим є слово «Ми», бо всі справи, програми і плани втілюємо в життя разом. Разом ремонтуємо амбулаторії і ФАПи (а незабаром будемо і будувати), разом поліпшуємо матеріальну базу навчальних і лікувальних закладів, разом дбаємо про ремонт доріг, освітлення вулиць, забезпечення соціального захисту громадян. Ми і надалі будемо працювати саме так – дружно і злагоджено.

Після багатьох приємних слів на адресу працівників органів місцевого самоврядування, голова райдержадмі-ністрації зазначив, що в цих органах працює багато жінок. Сергій Володимирович вручив Тамарі Вікторівні букет чудових квітів, вшановуючи таким чином всіх колег – представниць кращої половини людства. Він також привітав всіх присутніх зі святом, побажав всього доброго, а також, що нині є найактуальнішим, миру над небом Петрівщини і всієї України.

Після цього С.Завалій та Т.Сакара вручили нагороди учасникам святкових урочистостей. Зокрема, Грамотою Кіровоградської обласної ради нагороджено Миколу Платошина – Іскрівського сільського голову.

Подяку Кіровоградської обласної ради оголошено Сергію Доцяку – Богданівському сільському голові.

Почесною грамотою Петрівських районної ради і районної державної адміністрації нагороджено Валентину Божовську – депутата Червонокостянтинівської сільської ради; Бориса Гнатюка – керуючого справами виконавчого апарату Петрівської районної ради; Олега Гречина – депутата Чечеліївської сільської ради, учасника АТО; Антоніну Іванову – заступника голови Петрівської районної ради; Анатолія Іщенка – депутата Петрівської районної ради сьомого скликання; Марину Сугак – депутата Луганської сільської ради; Валентину Копійку – депутата Петрівської районної ради сьомого скликання; Оксану Мовчан – секретаря Іванівської сільської ради; Тетяну Руденко – начальника відділу з питань соціально-економічного, культурного розвитку територій та здійснення економічних реформ, приватизації та власності виконавчого апарату Петрівської районної ради; Ніну Цапенко – Ганнівського сільського голову; Любов Чумак – депутата Козацької сільської ради; Тетяну Шевчук – спеціаліста землевпорядної служби Новостародубської сільської ради; колектив Водянської сільської ради (голова – Оксана Гончаренко).

Саме в цей день, 5 грудня, відзначався Міжнародний День волонтера. Для України волонтерство має особливе значення, адже у 2014 році саме волонтери допомогли нашим добровольцям і воїнам Збройних Сил України вистояти, зупинити чуму під назвою «Руський мір» і визволити ряд окупованих територій. Вони і нині допомагають фронтовикам, а також всім людям, які цього потребують. Активні представники волонтерського руху також отримали нагороди.

Почесною грамотою Петрівської районної ради і Петрівської районної державної адміністрації нагороджені: Ніна Зубенко – волонтер села Йосипівки; Павло Проценко – директор ФГ «Орач-плюс Т».

Подяку Петрівської районної державної адміністрації та Петрівської районної ради оголошено: Дмитру Городецькому – протоієрею, благочинному Петрівського району, настоятелю Свято-Покровської церкви селища Петрового; Михайлу Царуку – протоієрею, настоятелю церкви Вознесіння Господнього селища Петрового.

Завершився захід концертною програмою у виконанні самодіяльних артистів районного Будинку культури та культосвітніх закладів району. Глядачів радували своїм мистецтвом переможець відкритого районного фестивалю хорового мистецтва «Битва хорів», аматорський хоровий колектив Петрівської районної державної адміністрації та Петрівської районної ради «Душа співає», керівник Наталія Подкопаєва; солісти Олена Шарутенко, Ірина Іщенко, Антон Антипенко, Анна Шархун, Тетяна Магльована, дует «Два куми», вокальний ансамбль Олександрівського сільського клубу «Водограй» та гурт «Неформат» районного Будинку культури.

Анатолій РЯБОКОНЬ.

На знімку: Микола Платошин отримує нагоду від очільників влади.

Фото автора.