Адміністративно-територіальна реформа: проблеми і перспективи

Чого чекати від об’єднанння територіальних громад?

Закон “Про добровільне об’єднання громад” було прийнято ще у 2015 році. Таким чином стартувала адміністративно-територіальна реформа. Закон розрахований на залучення до процесу реформування соціально активної частини населення, особливо це стосується сільської місцевості. Всі попередні спроби її введення виявилися невдалими. Мабуть, тому, що більшість громадян ще не розуміють суті цієї реформи, її політичних і правових наслідків. Основна мета об’єднання територіальних громад - це наближення адміністративних, медичних та інших послуг до людей. Цей закон зобов’язує на кожному етапі об’єднавчого процесу проводити велику кількість громадських слухань, що значно збільшує терміни його реалізації. Одним з найважливіших принципів цього закону є принцип економічної доцільності. Його реалізація сприятиме створенню нових робочих місць, збільшенню надходжень до місцевих бюджетів та підвищенню рівня життя мешканців територіальних громад.

Щодо адміністративного центру об’єднаної територіальної громади, то у законі зазначено, що адміністративним центром об’єднаної територіальної громади визначається той населений пункт, який має найбільш розвинуту інфраструктуру і, як правило, знаходиться ближче до її географічного центру. Після створення ОТГ відповідна рада бере на себе управління освітою. Тобто, громада отримує можливість створити хороші школи, якісно навчати в них дітей. Також відповідна рада бере на себе управління і медициною. Отже, у громади з”являється можливість самостійно вирішувати, чи створювати медичні заклади, і як саме їх створювати. Яких фахівців і в якій кількості залучати. ОТГ подбає, в першу чергу, про літніх людей та людей з обмеженими моживостями. ОТГ - це можливість самостійно вирішувати, які дороги ремонтувати, які вулиці освітлювати, де саме наводити лад та усувати комунальні недоліки. Не потрібно буде чекати на рішення райради, а зробити усе самостійно. За умови створення ОТГ, у громадян з’явиться можливість самостійно відшукати фахівців, які будуть там працювати. Люди зможуть швидко та без бюрократичної тяганини отримати адміністративні та соціальні послуги - зареєструвати бізнес та майно, отримати ліцензії, довідки, паспорт, одержати субсидію та соціальну допомогу. Головним принципом децентралізації має стати справедливість та відповідальність. Це те, що зараз дуже потрібно нашій державі. Наприклад, крихітне село не може дозволити собі утримувати сільраду працівників, яким потрібно платити заробітну платню, адже оскільки таких сільрад в країні надзвичайно багато, то грошей ледве вистачає лише на зарплату. В багатьох сільрадах керівництво виправдовується тим, що коштів бракує, і тому ми нічого не робимо. Такого не повинно бути!

Якою буде влада в приєднаних населених пунктах?

Інтереси жителів села у виконавчому органі місцевої ради об’єднаної територіальної громади представлятиме староста. Староста обирається в селах і селищах за рішенням місцевої ради і представляє інтереси мешканців села у виконавчому органі місцевої ради. Він також бере участь у підготовці бюджету громади в частині, що стосується фінансування на території селища.

Чи загрожує безробіття теперішнім працівникам сільрад після об’єднаня?

Значного скорочення штату органів місцевого самоврядуваня не відбудеться, але зміниться його якісний склад. Тим, хто не знайде себе у нових структурах, держава надасть необхідну допомогу.

За 2017 рік у Черкаській області утворилося 7 об’єднаних громад. Як змінилося життя населення після об’єднання? Село Степанці - одна з найбагатших громад Черкащини. Це одна з небагатьох громад, що відкрила власне виробництво. Степанецька ОТГ - це 17 сіл Канівського району, що об’єднали у громаду майже 5500 мешканців. Як розповідає голова Степанецької громади Олександр Яременко, від часу об’єднання річний бюджет громади виріс із 9,5 млн до 55. З’явилися нові можливості та перспективи. На сьогодні там діє 21 цільова прогрма з метою вирішення проблем громади. Там ремонтують дитсадки і школи, дороги та Будинок культури. У кожному старостинському окрузі громади є власний співробітник із благоустрою. Учителі, вихователі, лікарі громади кажуть, що такого поту-жного оновлення приміщень і обладнання тут не було вже багато років. Громада сама тепер може класти асфальт і у перспективі планує надавати ці послуги сусіднім громадам та селам.

Незважаючи на складність встановленої законом процедури, процес добровільного об’єднання територіальних громад в Україні, за належного інформаційного і методологічного забезпечення з боку центральних органів державної влади, має всі шанси на успішне завершення.

Громадянам потрібно показати перспективи і пояснити, яка їм буде користь від добровільного об’єднання терито-ріальних громад. Успішне завершення цієї реформи має важливе значення і для проведення реформи всієї системи державного управління, а це досить складний процес, який вимагає не лише реформи законодавства, а й зміни соціально-психологічних установок громадян і збільшення їхньої ролі в процесі управління державними справами.

Не залишайтесь байдужими до своєї громади та землі! Ми маємо чудову нагоду управляти фінансами та землею - нею обов’язково необхідно скористатись!