«Вчитель року- 2019» - боротьба розпочалася

Учитель! Як багато спогадів у цьому слові для тих, хто вже закінчив школу, і так багато сьогодення для тих, хто ще навчається. Учні, які на сьогоднішній день ще навчаються, мають змогу бачити новітній сучасний розвиток вчителів усіх напрямків, адже педагог- це професія, яка має у собі підгрунтя молодості і вічності. Учитель ніколи не старіє, бо ж завжди крокує у ногу з часом, з новим поколінням, з сучасними технологіями. Змога простежити цей креативний розвиток педагогічної майстерності у нашому районі випала під час проведення районного туру Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року-2019».

В один з останніх днів листопада Петрівське навчально-виховне об’єднання радо зустрічало конкурсантів-педагогів району. Цього року 7 учасників вирішили спробувати себе у таких номінаціях, як «Основи здоров’я» та «Географія».

Перед початком конкурсного дня до учасників, гостей та керівників навчальних закладів, які підтримували своїх колег-підопічних, з привітальним словом звернувся директор КУ «Петрівське РЦОЗО» Григорій Москалець. А особливої уваги заслуговувала одна конкурсантка, яка, як зазначив Григорій Леонідович, пройшла важкий шлях, і виборола своє місце, навіть незважаючи на те, що їй не рекомендували бути вчителем - це Світлана Круглик, яка цього дня виявилася не просто конкурсанткою, а й ще іменинницею. Тож колеги Світлани Миколаївни привітали її з цим чудовим особистим святом.

А далі з порядком проведення конкурсу усіх присутніх ознайомила Зоя Семенівна Ошега – завідувач районним методичним кабінетом.

І ось розпочався конкурсний день. Він був розділений на дві досить важливі частини: Проведення уроку з фахового предмета, обраного конкурсантом, та практична частина, яка містила у собі тестування з фахової майстерності, і методичний практикум.

Відвідавши уроки і побачивши роботу конкурсантів, хочу відмітити їх високий рівень освіченості, багатий кругозір, сучасний підхід до учнів нового покоління – тобто те, що мають усі учасники конкурсу, але… Розписувати, як проходив той найважливіший, перший етап – «Урок» досить складно, адже кожен педагог вкладав усі свої знання і вміння, свою душу і переживання, свої здобутки та професіоналізм. Не можна коротко у двох реченнях описати, скільки задоволення приніс той чи інший конкурсант. Це потрібно було побачити, адже людина, яка знаходиться осторонь цієї професії, та людина, яка якимсь чином має до неї стосунок, напевне, винесуть різні судження про те, як відбулося це дійство.

А ось мені захотілося оцінити роботи конкурсантів з обох цих точок зору, адже я також маю педагогічну освіту, і, можливо, запозичила б з цих уроків досить цікаві моменти і для себе особисто. А крім того, щоразу заходячи до школи, я поринаю спогадами у власне дитинство. Тож не хочу образити нікого, але особисто для мене став незабутнім урок Юрія Копаня, вчителя географії Луганської ЗШ І-ІІІ ст.. Хай вибачить мене мій вчитель з Криворізької спеціалізованої школи № 74 Ніна Іванівна Сухарь, але я щиро позаздрила учням Луганки. Настільки виважений і спокійний, відкритий і водночас зосереджений цей вчитель. Я не знаю, чим це пояснити, але це зачарування охопило усіх присутніх з перших хвилин. Завдяки матеріалу, який він висвітлював,(хай ще раз вибачає мене моя вчителька географії), я би бігла на урок не з сухим рефератом чи повідомленням, яке можна просто прочитати, я б знала усе! Мені здавалося, він знає відповіді на усі питанння, він взаємодіяв з учнями нарівні, а наочні матеріали взагалі вражали.

Звісно, я не повинна, як журналіст, упереджено ставитися до будь-кого, про кого ми готуємо матеріали, але мене радує, що у порівнянні з моїми колегами з «Трудової Слави», я, як людина походженням з іншого міста, тут ще майже нікого не знаю, тож можу знову і знову пізнавати людей Петрівщини, відкриваючи їх для себе з різних їх сторін – як з людських, так і з професійних.

Підведення підсумків, ось чого чекали увесь день. Перед оголошенням результатів для усіх присутніх у залі були представлені відеорезюме учасників конкурсу, у яких можна було познайомитися з освітнім закладом, де вони працюють, побачити професійні здобутки та мотивацію для участі у змаганні.

Члени журі, підсумовуючи результати змагань, визнали що конкурс був нелегким: «У деяких номінаціях боротьба була настільки запеклою, що ми до останнього не могли передбачити переможця. Та все ж призові місця посіли кращі з кращих. Результатом стала перемога двох вчителів, які успішно виконали усі завдання».

Отже переможцями районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року - 2019» визнані Юрій Григорович Копань, учитель географії Луганської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, та Ірина Ігорівна Гридасова, учитель початкових класів Петрівської загальноосвітньої школи І ступенів, філії комунального закладу «Петрівське навчально-виховне об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія».

Завершився районний етап Всеукраїнського конкурсу “Учитель року - 2019” урочистою церемонією нагородженням переможців та лауреатів грамотами, а також чудовим міні-концертом, які подарували освітяни для своїх колег освітян.

Ольга Шевченко

На знімках: Світлана Круглик отримує привітання з Днем народження від керівництва відділу освіти; лауреати ра-йонного конкурсу «Учитель року 2019»; учні 5-А класу Пе-трівської гімназії активно допомагають конкурсантам боротися за перемогу; Юрій Копань, майбутній переможець конкурсу «Учитель року», проводить урок географії у 6-Б класі Петрівського НВО; навчальний процес з використанням новітніх технологій в 6-Б Петрівської гімназії; голова профспілки освітян Людмила Горбанець, завідуюча районним методичним кабінетом Зоя Ошега та директор КУ «Петрівський РЦОЗО» Григорій Москалець вітають з перемогою Юрія Копаня й Ірину Гридасову та з почесним званням «Учитель року 2019».