Україна готує позов до Міжнародного суду ООН

Україна готує позов до Міжнародного суду Організації Об’єднаних Націй у зв’язку з агресією Росії проти суверенної української держави в Азовському морі.

Про це заявив Президент Петро Порошенко, виступаючи на програмі «Свобода слова» на телеканалі ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Були мною дані доручення міністру закордонних справ для забезпечення відповідної консульської допомоги, були звернення до ЄСПЛ і готується позов до Міжнародного суду Організації Об’єднаних Націй у зв’язку з актом агресії щодо відповідальністі Російської Федерації за агресію проти нашої держави», - зазначив Порошенко, коментуючи ситуацію із захопленням Росією українських моряків в Азовському морі.

Президент підкреслив, що, відповідно до резолюції ООН, на Азові відбулася саме агресія РФ проти України. Він також наголосив, що незаконно захоплені росіянами, які вже не ховалися «за зеленими чоловічками», українські моряки є військовополоненими.

Водночас глава держави запевнив, що влада із перших хвилин обстрілу українських суден росіянами на Азовському морі докладала максимум зусиль для того, щоб врятувати моряків.

Як відомо, прикордонні кораблі Російської Федерації 25 листопада вчинили агресивні дії проти українських кораблів, що здійснювали плановий перехід з порту Одеса до порту Маріуполь. Російські спецпризначенці обстріляли і захопили три українські кораблі у Керченській протоці та 24 моряків.

Верховна Рада України 26 листопада ухвалила закон, яким затвердила указ Президента України про введення воєнного стану на 30 днів в 10 областях у зв’язку з агресією Росії.