Шановні колеги, працівники і депутати місцевих рад та органів державної влади!

Вітаю вас з Днем органів місцевого самоврядування!

Ви всі намагаєтеся якомога краще виконувати покладені на вас функції, забезпечуючи ефективне вирішення місцевих проблем, потреб громадян, розвиток територіальних громад.

В умовах децентралізації місцеві об’єднані громади отримують чимало прав, але чимало і обов’язків. Тож всі засоби і фінансові можливості слід використовувати так, щоб громади розвивалися, люди жили краще, щоб наші населені пункти ставали комфортнішими для проживання, з’являлися нові парки і місця відпочинку, вулиці освітлювалися і ремонтувалися, діти мали можливість навчатися в гарних, забезпечених необхідною матеріальною базою школах, всі жителі могли вчасно і якісно отримувати медичні послуги. Саме задля цього, шановні колеги, ми і працюємо, саме цього від нас чекають наші односельці.

Тож бажаю вам мудрих рішень, успіхів у цій нелегкій роботі, а також сімейного щастя, добробуту, здоров’я та мирного неба.

Світдана Тилик, Петрівський селищний голова