Шановні працівники органів місцевого самоврядування, депутати рад всіх рівнів!

Вітаємо вас з професійним святом – Днем місцевого самоврядування!
Ви всі є представниками держави, найближчими до людей, знаєте їхні потреби і проблеми, тож виконуєте функції держави сумлінно і самовіддано, дбаєте про задоволення потреб громадян. У зоні вашої уваги перебувають всі аспекти життєдіяльності місцевих громад, саме до вас йдуть люди зі своїми проблемами.
Тож бажаємо вам подальших успіхів у забезпеченні спокійного і комфортного життя, діяльності задля блага людей, особистого благополуччя і щастя.
Сергій Завалій, голова районної державної адміністрації
Тамара Сакара, голова районної ради