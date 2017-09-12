Шановні працівники органів місцевого самоврядування, депутати рад всіх рівнів!

Вітаємо вас з професійним святом – Днем місцевого самоврядування!

Ви всі є представниками держави, найближчими до людей, знаєте їхні потреби і проблеми, тож виконуєте функції держави сумлінно і самовіддано, дбаєте про задоволення потреб громадян. У зоні вашої уваги перебувають всі аспекти життєдіяльності місцевих громад, саме до вас йдуть люди зі своїми проблемами.

Тож бажаємо вам подальших успіхів у забезпеченні спокійного і комфортного життя, діяльності задля блага людей, особистого благополуччя і щастя.

Сергій Завалій, голова районної державної адміністрації

Тамара Сакара, голова районної ради