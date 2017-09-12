Шановні депутати усіх рівнів, працівники органів місцевого самоврядування, дорогі колеги! Прийміть найщиріші вітання з Днем місцевого самоврядування!

Роль місцевого самоврядування, особливо у процесі становлення громадянського суспільства і розвитку демократії, важко переоцінити: воно — основа, базис, на якому ґрунтується держава; саме самоврядування здатне надати суспільству додаткових внутрішніх стимулів саморозвитку, прискорити соціально-економічний і науково-технічний прогрес. Сьогодні для нашого суспільства на часі децентралізація. Сильні самодостатні громади — шлях до розвитку європейської України.

Бажаю всім нам бути в єдності та докласти максимуму зусиль для збереження миру й утвердження України як демократичної європейської держави.

Нехай і надалі ваш високий професіоналізм, патріотизм і відповідальність сприяють зміцненню української державності та зростанню народного добробуту.

Зичу, щоб у всіх починаннях вас супроводжували удача, окриленість, наснага, розуміння та підтримка колег, а непроста відповідальна робота приносила задоволення і творчі перемоги!

Нехай у кожного з нас міцніє почуття гордості за свою країну, а кожне нове досягнення сприяє процвітанню України!

З повагою Олександр Чорноіваненко, голова обласної ради