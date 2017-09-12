Мужність, честь, сила і відвага – тільки кращі з кращих прийняли присягу в лавах Збройних Сил України. Ви готові стати на захист своєї батьківщини, не втрачаючи жодної хвилини. У святковий день я бажаю вам мирного неба над головою, щасливого особистого життя і заслуженого підвищення по службі.

Нехай ваші сили та мужність завжди живляться любов'ю і підтримкою рідних та близьких, і після будь-яких тривожних викликів, які, на жаль, стають прикметною ознакою нашого сьогодення, вдома на вас завжди чекає затишна гавань.

Міцного здоров'я вам, успіхів та надійного тилу. І нехай вам завжди буде кого захищати, але не буде від кого!

Всіх справжніх чоловіків з Днем Збройних Сил, а решту - з гарною погодою!

Слава Україні! – Героям Слава!

Світлана Тилик, Петрівський селищний голова