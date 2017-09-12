Куточок поезії

Хмурится небо, хмурится, всю ночь бъет грозой.

Знаю, небо, ты злишься, даже когда я с тобой.

Не хочешь ты смириться, что теперь лишь Он в сердце моем.

А когда-то нам с тобой было хорошо только вдвоем.

Знаю небо, ты меня любишь, нежный свет свой даришь мне.

Только от этого совсем не легче мне. Или ты просто ревнуешь?

Ах, не ревнуй, небо, не ревнуй, солнце, что Его люблю я больше!

Мне без Него не жить. Мне так легко Его любить.

Встречать Его в блаженнных снах, витать в твоих облаках.

Где любовь весь мир красит в яркие краски.

Лишь рядом с Ним я стану принцессой из сказки.

Без Него невозможно на Земле лето. Не ревнуй, небо, не ревнуй, небо!

Хмурится небо, хмурится, весь день лъет холодным дождем.

Ты прости меня, небо, что скучаю лишь о нем.

Если хочешь, я тебе спою. Может, поутихнет злой твой гром.

Ну, зачем ты, небо, плачешь?! Сейчас расплачусь я сама.

Хочешь, будем снова мы дружить с тобой вдвоем.

Только не проси меня. Слышишь, не проси меня!

Я не смогу забыть о Нем.

Замріяна Лія